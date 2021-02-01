Французская деревня, спасшая во время войны австрийца, получила от него 2 миллиона евро

Жители Шамбон-сюр-Линьон во время Второй мировой войны спасли от смерти от 3000 до 5000 евреев Фото: Википедия

Житель Австрии Эрик Швам, скончавшийся в конце прошлого года в возрасте 90 лет, завещал большую часть своего состояния французской коммуне Ле Шамбон-сюр-Линьон.

В годы Второй мировой войны еврейскую семью Швамов, бежавшую от ужасов нацизма во Францию из Австрии, прятали в деревенской школе. После разгрома фашистов Эрик до 1950 года проживал в Ле Шамбон-сюр-Линьон и женился там на местной девушке, а затем вернулся на родину.

Исполнители воли покойного сообщили, что его деньги деревенские жители могут потратить на образовательные и молодежные проекты.

В деревне Ле Шамбон-сюр-Линьон, жители которой отмечены израильским мемориальным центром Катастрофы мирового еврейства «Яд ва-Шем» как «Праведники народов мира», за годы Второй мировой получили убежище более 2500 евреев из разных стран Европы.

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