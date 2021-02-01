Военный переворот в Мьянме 1 февраля 2021: что известно

Bоенные изначально не были удовлетворены результатами недавно прошедших в стране парламентских выборов Фото: REUTERS

Военные Мьянмы 1 февраля 2021 года устроили в стране переворот и интернировали (принудительно задержали) президента страны Вина Мьина и госсоветника, являющегося фактическим главой правительства, Аун Сан Су Чжи.

В столице страны Нейпьидо отключен Интернет и линии телефонной связи. Прекращена трансляция государственных телеканалов. Очевидцы рассказывают, что на улицах – вооруженные солдаты.

Представитель правящей партии «Национальная лига за демократию», которую возглавляет Аун Сан Су Чжи, попросил народ «не реагировать опрометчиво и действовать в соответствии с законом».

Известно, что военные изначально не были удовлетворены результатами недавно прошедших в стране парламентских выборов. А после того, как любимица мирового сообщества Аун Сан Су Чжи потеряла авторитет в мире, заняв молчаливую позицию в вопросе судьбы мусульманского меньшинства рохинджа, похоже, военные решили воспользоваться ситуацией, полагая, что вряд теперь кто-то будет вставать на ее защиту.

Лауреат Нобелевской премии мира (1991) Аун Сан Су Чжи и возглавляемая ею партия всегда были в оппозиции военной хунты Мьянмы (б. Бирмы). Аун Сан Су Чжи провела под домашним арестом по разным обвинением 15 лет. В 2010 году под давлением мирового сообщества она была выпушена на свободу, а в 2016 году стала главой МИД и госсоветником Мьянмы.

Два года назад за фактическую поддержку действий властей Мьянмы в отношении рохинджа правительства разных стран, общественные организации стали отзывать почетные звания и награды, которые ранее они вручали Аун Сан Су Чжи.