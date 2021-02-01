Ветеран, собравший миллионы на борьбу с пандемией, сам заразился коронавирусом

Ветеран дважды попал в Книгу рекордов Гиннесса – как крупнейший сборщик пожертвований и старейший человек, возглавивший хит-парад Великобритании Фото: REUTERS

Британцы, затаив дыхание, следят за состоянием здоровья сэра Тома Мура, который смог собрать более 30 миллионов фунтов (почти 45 миллионов долларов) для Национальной службы здравоохранения Соединенного Королевства (NHS).

О болезни ветерана сообщила его дочь Ханна Ингрем-Мур.

По словам женщины, ее отец в течение нескольких недель лечился от затяжной пневмонии и поэтому не смог сделать прививку от коронавируса, а недавний тест на COVID-19 дал положительный результат.

Мура доставили в больницу, поскольку у него возникли проблемы с дыханием, но его состояние не является критическим и не требует нахождения в палате интенсивной терапии.

Сэр Том Мур - ветеран Второй мировой войны и участник Бирманской кампании. Он родился 30 апреля 1920 года, а незадолго до своего 100-летнего юбилея объявил о начале собственной благотворительной акции «Tom’s 100th Birthday Walk For The NHS», в рамках которой пообещал пройти с помощью ходунков 100 кругов вокруг своего сада и собрать £1000 для поддержки Национальной службы здравоохранения в борьбе с пандемией.

К концу апреля 2020 года сумма собранных пожертвований превысила £30 миллионов, а Мура стали считать национальным героем – более 800 тысяч человек подписали петицию с просьбой о посвящении ветерана в рыцарское звание.

В мае Мур получил титул рыцаря-бакалавра, означающий, что человек, получивший почетное звание не входит в организованные рыцарские ордена Великобритании.

Помимо личной благотворительной акции Том Мур принял участие в записи классической песни «You'll Never Walk Alone», которая сразу же заняла первое место в британском чарте, а количество копий записи, проданных только за первые 48 часов, побили все рекорды.

Средства от продажи также были направлены в NHS, а сам ветеран дважды попал в Книгу рекордов Гиннесса – как крупнейший сборщик пожертвований и старейший человек, возглавивший хит-парад Великобритании.