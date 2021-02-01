В США становится сверхпопулярной Марджори Тейлор Грин - скандальная звезда американской политики

Грин продолжает утверждать, что итоги последних выборов в США были сфальсифицированы, хотя именно они привели к ее избранию в Конгресс Фото: REUTERS

46-летняя Марджори Тейлор Грин, вступившая в должность члена нижней палаты Конгресса США 3 января 2021 года, продолжает удивлять не только коллег, но и всех американцев, откровенно поддерживая теории заговора и пытаясь убедить общественность в действиях теневого правительства.

Прежде всего, Грин продолжает утверждать, что итоги последних выборов в США были сфальсифицированы, хотя именно они привели к ее избранию в Конгресс.

По мнению конгрессвумен, теория заговора QAnon, адепты которой утверждают, что на посту президента США Дональд Трамп противостоял мировому заговору сатанистов-педофилов, это «нечто такое, к чему стоит прислушаться».

Кстати, QAnon, члены которой принимали активное участие в штурме Капитолия 6 января, ФБР назвала внутренней террористической угрозой, но республиканку это, похоже, совсем не смущает.

Кроме того, Грин скабрезно отзывалась о детях, ставших жертвами массовых расстрелов в школах, а сами расстрелы называет фальшивками, которые инсценированы с одной целью – изменить действующий в стране закон об оружии. В своих рассуждениях она дошла до того, что и теракты 11 сентября 2001 года, потрясшие весь мир, тоже объявила фальшивыми.

После назначения Грин в Комитет по образованию Конгресса спикер Палаты представителей Нэнси Пэлоси была в шоке:

– Назначив ее в Комитет по образованию, когда она высмеивала убийство маленьких детей в тех школах, о чем они думали?!

Впрочем, отношение к самой мадам спикеру Грин высказала довольно прямо, сказав, что Пэлоси «пора получить пулю в голову».

Это не первое кровожадное заявление Грин: согласно информации американских СМИ, ранее она поощряла тех, кто хотел повесить Хиллари Клинтон и Барака Обаму, призывая «сделать все идеально, иначе либеральные судьи их отпустят».

Сейчас в США активно обсуждается высказывание Грин в соцсети, датированное 2018 годом: тогда политик утверждала, что пожары в Калифорнии вызваны «еврейскими лазерами», направленными на Землю со спутника. По мнению Грин, за всем эти стоят Ротшильды, и есть масса очевидцев, видевших «голубые лучи света, вызывающие пожары».

Кроме того, Грин демонстративно игнорирует требование носить защитную маску в общественных местах и открыто конфликтует с коллегами по Палате представителей. Так, например, член Палаты Кори Буш обвинила Грин в издевательствах и была вынуждена перенести свой офис подальше от скандальной соседки.