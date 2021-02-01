В США потерялись 20 миллионов доз вакцины против коронавируса

В новой администрации Байдена уже неделю царит переполох - пока коронавирус наступает, власти пытаются отследить 20 миллионов доз вакцины, «зависших» в системе учета медикаментов Фото: REUTERS

В новой администрации Байдена уже неделю царит переполох - пока коронавирус наступает, власти пытаются отследить 20 миллионов доз вакцины, «зависших» в системе учета медикаментов. Есть данные об отправке препаратов из федерального центра в отдельные штаты, а вот полных сведений об их местоположении - нет. В итоге не ясно, сколько из них дошли до больниц и сколько было введено пациентам.

Представили нового президента США сваливают вину на Трампа - мол, тот спихнул ответственность за вакцинацию на региональные власти выслал им медикаменты, а вот о системе регистрации распределения и фиксировании сделанных прививок не озаботился.

Теперь чиновники министерства здравоохранения вынуждены тратить часы на телефонные звонки в учреждения в надежде получить полную картину,- сообщает издание Politico.

По данным центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) от 30 января, федеральным правительством были распределены 49 миллионов доз вакцины, из них только 27 миллионов ампул были переданы конкретным медучреждениям. Пропажу двух миллионов из них можно объяснить 72-часовой задержкой в поступлении сведений. Однако куда делись все остальные пока остается загадкой.

Власти опасаются, что сложившаяся ситуация не просто вносит сумятицу, а напрямую угрожает реализации национального плана вакцинации.

Как заявил директор CDC Рошель Валенски, основой задачей агентства на этой неделе станет разработка ужесточения системы учета и получение понимания «где на самом деле находится вакцина и когда именно и кому она вводится».

По данным на 31 января в США зарегистрировано более 26 миллионов случаев заражения коронавирусом, более 440 тысяч пациентов скончалось от инфекции.

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