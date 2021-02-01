В Москве детского психолога изнасиловали на вечеринке с наркотиками

Сейчас по данному факту проводится проверка, следовательно собирает материал для возбуждения в отношении него уголовного дела за изнасилование. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

34-летняя Татьяна (имя изменено) - психолог с приличным стажем, она специализируется на семейной терапии, помогает клиентам преодолевать кризисы, много работает с детьми как в рамках частной практики, так и в специализированных центах.

Недавно Татьяна отметила день рождения, но один её знакомый запоздал с подарком и предложил женщине исправить это недоразумение. Женщина была не против и пригласила 34-летнего Александра (имя изменено) в гости. Мужчина обещал, что вместе им будет весело. Но весело было только в начале. Александр угостил девушку каким-то веществом, он уверял Татьяну, что всё будет хорошо, и женщина доверилась. Но спустя какое-то время поведение мужчины резко изменилось, и он стал распускать руки. Татьяна сопротивлялась и просила знакомого остановиться, но он не слушал. Мужчина силой раздел женщину и изнасиловал. После этого Александр быстро оделся и выбежал из квартиры, а Татьяна нашла телефон и позвонила в скорую. Женщина озвучила врачам причину обращения и вместе с медиками на место выехал наряд полиции.

— Зафиксировано обращение 34-летней гражданки о том, что её знакомый после совместного употребления наркотических средств применил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, совершив половой акт против ее воли, — сообщил источник kp.ru

Полиция изъяла с места происшествия предметы для проведения экспертизы, отпечатки пальцев и постельное бельё. А пострадавшую на скорой доставили в больницу.

— Нарядом скорой помощи с ул. Болотниковской была доставлена женщина с диагнозом изнасилование, ссадина нижней трети правого бедра. Госпитализирована в хирургию, — сообщил источник kp.ru

Несколько часов спустя полицейские нашли Александра в его квартире в районе Южное Тушино. Мужчину задержали. Сейчас по данному факту проводится проверка, следовательно собирает материал для возбуждения в отношении него уголовного дела за изнасилование. Также следствию предстоит установить, у кого мужчина приобрёл наркотики.

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