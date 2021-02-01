Дмитрий Медведев - о «политическом проходимце» Навальном, четырехдневке для школьников и своем пожизненном сенаторстве

Дмитрий Медведев дал интервью ряду российских СМИ. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев дал интервью ряду российских СМИ. «Комсомолка» приводит самые интересные фрагменты этой беседы

«Раз Навальный здоров, разбирательства на эту тему неуместны»

- В отношении Навального, или гражданина Навального, я скажу... Я, как и раньше, так и сейчас, считаю Навального политическим проходимцем, человеком, который авантюрными способами пытается, стремится залезть во власть для достижения собственных целей. Но сейчас его деятельность в этом смысле стала гораздо более циничной и разнузданной, чем она была ещё несколько лет назад, - заявил Медведев.

Зампред Совбеза отметил, что во время пандемии «вытаскивать» народ на улицу в политических целях неприемлемо.

Прокомментировал Медведев и состояние здоровья Навального. По его мнению, если Навальный не болен, то дальнейшие разбирательства на тему его «отравления» неуместны.

- Как я понял, недавно он сказал, что он здоров. Ну здоров, и слава богу, поэтому разборки по этому вопросу в будущем, видимо, неуместны, - заявил Медведев.

Он также напомнил, что Германия так и не предоставила России результаты анализов, подтверждающие отравление Навального.

Новые законы о соцсетях не нужны

Медведев считает, что действующих в России законов достаточно, чтобы регулировать соцсети.

- Если социальные сети ведут себя недружественным образом, если они не хотят публиковать российскую информацию, если они занимают какую-то очевидно недружественную позицию в отношении страны, то у нас есть возможность повлиять на них, - сказал Медведев.

В школу - четыре дня в неделю

Медведев допустил, что в будущем школьники смогут перейти на четырехдневную учебную неделю.

- Я вообще не понимаю, что такое пятидневка в школе, я всегда учился шесть дней, все десять классов . Но так было в советские времена, а потом все уложили в пять дней. Может быть, способы передачи знаний, коммуникаций между преподавателем и студентом, между преподавателем и учеником в школе, какие-то иные навыки в этой сфере позволят когда-то получать образование и за четыре дня, - сказал Медведев.

По его мнению, будущее образования - в сочетании удаленки и очной формы обучения.

Медведев заметил, что раньше вузам и бизнес- школам раньше было непросто заполучить хорошего иностранного профессора, а благодаря удаленке «практически у всех выровнялись условия».

- Светила той или иной степени сидят у себя дома и рассказывают о том, что нужно делать, и все это упростило общение и возможности по такого рода контактам, - заметил Медведев.

«Считаю себя молодым политиком»

Дмитрий Медведев пока не намерен воспользоваться своим правом как бывшего президента стать пожизненным сенатором.

- Я себя пока еще считаю достаточно молодым политиком и достаточно молодым в целом человеком. Мне кажется, что такие решения нужно принимать в несколько ином возрасте, взвесив все обстоятельства, которые в жизни любого человека существуют, - сказал Медведев.

«Привился от коронавируса российской вакциной»

Медведев признался, что два месяца назад привился от коронавируса одной из российских вакцин. Он пояснил, что не называет конкретный препарат, «чтобы не возникало ощущения, что какая-то вакцина лучше другой».

- Вакцинация - это всегда индивидуальная история: надо кровь сдать, надо понять, в каком состоянии и в каком иммунном статусе пребывает твой организм. Это от возраста зависит, к сожалению, от пола зависит - как известно, мужчины тяжелее переносят эту коронавирусную инфекцию, - и от целого ряда других причин, - сказал Медведев.

Он также рассказал, что хорошо перенес вакцинацию.

- Очень спокойно. Без последствий, - сказал Медведев.

Медведев также сообщил, что иностранные

вакцины от коронавируса могут появиться в России, но только в том случае, если они будут признаны безопасными и эффективными.

- Нам их еще никто не предлагает особо, потому что каждая страна хочет прежде всего удовлетворить свои нужды, хочет провакцинировать свое население. Это абсолютно нормально, и наша позиция такая же. Но инициативы на эту тему есть, и китайцы с такими предложениями вышли. Такие предложения будут самым внимательным образом проанализированы, - сказал Медведев.

Он также заметил, что за рубежом есть интерес к российским вакцинам, но давление и желание «попридержать» Россию также присутствует.

- Но мне кажется, что это все зря, - заметил Медведев.

О выборах в Госдуму

- Я думаю, что у «Единой России» есть все шансы получить большинство, для этого нужно много работать, сказал Медведев.

По его словам, в условиях пандемии внимание «Единой России» должно быть сконцентрировано не столько на предвыборной агитации, «хотя законы политического жанра никто не отменял», но в значительной степени на помощи людям.

Рунет может быть автономным

Если Запад отключит Россию от Интернета, у нас есть технические возможности, чтобы обеспечить автономную работу российского сегмента, заявил Медведев.

- Технологически для этого все готово. На законодательном уровне тоже все решения приняты. План есть, как действовать в такой ситуации. Но это непросто, и этого бы очень не хотелось. Интернет, как известно, появился в определенное время, и, безусловно, ключевые права на управление находятся в Соединенных Штатах Америки. Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти. Именно потому, что ключи от этого ларчика находятся за океаном, - заметил Медведев.

Медведев также напомнил, что Россию постоянно пугают отключением от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

- Мы даже были вынуждены создать свою систему по передаче информации, если вдруг это случится, чтобы можно было электронными сообщениями обмениваться. То же самое потенциально может произойти и с интернетом. Поскольку на интернет сейчас завязано управление всем государством, завязано получение огромного количества социальных функций, и тогда у нас не будет доступа к основным узлам этой сети, - сказал Медведев.