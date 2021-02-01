Дмитрий Медведев - о «политическом проходимце» Навальном, четырехдневке для школьников и своем пожизненном сенаторстве

Дмитрий Медведев дал интервью ряду российских СМИ. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев дал интервью ряду российских СМИ. «Комсомолка» приводит самые интересные фрагменты этой беседы
- В отношении Навального, или гражданина Навального, я скажу... Я, как и раньше, так и сейчас, считаю Навального политическим проходимцем, человеком, который авантюрными способами пытается, стремится залезть во власть для достижения собственных целей. Но сейчас его деятельность в этом смысле стала гораздо более циничной и разнузданной, чем она была ещё несколько лет назад, - заявил Медведев.
Зампред Совбеза отметил, что во время пандемии «вытаскивать» народ на улицу в политических целях неприемлемо.
Прокомментировал Медведев и состояние здоровья Навального. По его мнению, если Навальный не болен, то дальнейшие разбирательства на тему его «отравления» неуместны.
- Как я понял, недавно он сказал, что он здоров. Ну здоров, и слава богу, поэтому разборки по этому вопросу в будущем, видимо, неуместны, - заявил Медведев.
Он также напомнил, что Германия так и не предоставила России результаты анализов, подтверждающие отравление Навального.
Медведев считает, что действующих в России законов достаточно, чтобы регулировать соцсети.
- Если социальные сети ведут себя недружественным образом, если они не хотят публиковать российскую информацию, если они занимают какую-то очевидно недружественную позицию в отношении страны, то у нас есть возможность повлиять на них, - сказал Медведев.
Медведев допустил, что в будущем школьники смогут перейти на четырехдневную учебную неделю.
- Я вообще не понимаю, что такое пятидневка в школе, я всегда учился шесть дней, все десять классов . Но так было в советские времена, а потом все уложили в пять дней. Может быть, способы передачи знаний, коммуникаций между преподавателем и студентом, между преподавателем и учеником в школе, какие-то иные навыки в этой сфере позволят когда-то получать образование и за четыре дня, - сказал Медведев.
По его мнению, будущее образования - в сочетании удаленки и очной формы обучения.
Медведев заметил, что раньше вузам и бизнес- школам раньше было непросто заполучить хорошего иностранного профессора, а благодаря удаленке «практически у всех выровнялись условия».
- Светила той или иной степени сидят у себя дома и рассказывают о том, что нужно делать, и все это упростило общение и возможности по такого рода контактам, - заметил Медведев.
Дмитрий Медведев пока не намерен воспользоваться своим правом как бывшего президента стать пожизненным сенатором.
- Я себя пока еще считаю достаточно молодым политиком и достаточно молодым в целом человеком. Мне кажется, что такие решения нужно принимать в несколько ином возрасте, взвесив все обстоятельства, которые в жизни любого человека существуют, - сказал Медведев.
Медведев признался, что два месяца назад привился от коронавируса одной из российских вакцин. Он пояснил, что не называет конкретный препарат, «чтобы не возникало ощущения, что какая-то вакцина лучше другой».
- Вакцинация - это всегда индивидуальная история: надо кровь сдать, надо понять, в каком состоянии и в каком иммунном статусе пребывает твой организм. Это от возраста зависит, к сожалению, от пола зависит - как известно, мужчины тяжелее переносят эту коронавирусную инфекцию, - и от целого ряда других причин, - сказал Медведев.
Он также рассказал, что хорошо перенес вакцинацию.
- Очень спокойно. Без последствий, - сказал Медведев.
Медведев также сообщил, что иностранные
вакцины от коронавируса могут появиться в России, но только в том случае, если они будут признаны безопасными и эффективными.
- Нам их еще никто не предлагает особо, потому что каждая страна хочет прежде всего удовлетворить свои нужды, хочет провакцинировать свое население. Это абсолютно нормально, и наша позиция такая же. Но инициативы на эту тему есть, и китайцы с такими предложениями вышли. Такие предложения будут самым внимательным образом проанализированы, - сказал Медведев.
Он также заметил, что за рубежом есть интерес к российским вакцинам, но давление и желание «попридержать» Россию также присутствует.
- Но мне кажется, что это все зря, - заметил Медведев.
- Я думаю, что у «Единой России» есть все шансы получить большинство, для этого нужно много работать, сказал Медведев.
По его словам, в условиях пандемии внимание «Единой России» должно быть сконцентрировано не столько на предвыборной агитации, «хотя законы политического жанра никто не отменял», но в значительной степени на помощи людям.
Если Запад отключит Россию от Интернета, у нас есть технические возможности, чтобы обеспечить автономную работу российского сегмента, заявил Медведев.
- Технологически для этого все готово. На законодательном уровне тоже все решения приняты. План есть, как действовать в такой ситуации. Но это непросто, и этого бы очень не хотелось. Интернет, как известно, появился в определенное время, и, безусловно, ключевые права на управление находятся в Соединенных Штатах Америки. Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти. Именно потому, что ключи от этого ларчика находятся за океаном, - заметил Медведев.
Медведев также напомнил, что Россию постоянно пугают отключением от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.
- Мы даже были вынуждены создать свою систему по передаче информации, если вдруг это случится, чтобы можно было электронными сообщениями обмениваться. То же самое потенциально может произойти и с интернетом. Поскольку на интернет сейчас завязано управление всем государством, завязано получение огромного количества социальных функций, и тогда у нас не будет доступа к основным узлам этой сети, - сказал Медведев.