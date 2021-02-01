Попил воды: Москвич очнулся в больнице без часов, телефона и денег

Москвич очнулся в больнице без часов, телефона и денег Фото: Михаил ФРОЛОВ

В полицию обратился москвич, которого предложили подвезти до дома, а очнулся он уже в больнице без телефона, дорогих часов, денег и банковских карт.

Как сообщает источник kp.ru, молодой человек выходил из бара на Большой Лубянке в Москве, когда перед ним остановился черный Mersedes. Водитель и сидящие рядом два друга спросили, как проехать до Китай-города, после чего поинтересовались не подвести ли мужчину до дома. Тот согласился. В дороге ему предложили воды, после употребления которой молодой человек потерял сознание.

Очнулся мужчина в больнице без телефона, часов Breitling, паспорта, денег и банковских карт, с которых, как он вскоре выяснил, были списаны все денежные средства. В общем у него украли около 620 тысяч рублей.

По словам медработников, пострадавшему повезло, что утром его нашел на улице сердобольной прохожий и вызвал «скорую», поскольку мужчина мог просто замерзнуть насмерть.

На данный момент здоровью потерпевшего ничего не угрожает. У правоохранителей органов имеются записи видеонаблюдения, ведется расследование.

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