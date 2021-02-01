Росгвардия подвела итоги

В 2020 году было нейтрализовано более 20 участников террористических ячеек, задержано более 70 пособников бандитов, а также более 480 граждан, находящихся в розыске Фото: Олег УКЛАДОВ

Сотрудники Росгвардии, в которых еще вчера участники незаконных митингов кидали снежки, подвели итоги служебно-боевой деятельности Объединенной группировки войск (сил) на Северном Кавказе за 2020 год. Туда военнослужащие довольно регулярно выезжают в командировки.

- В 2020 году было нейтрализовано более 20 участников террористических ячеек, задержано более 70 пособников бандитов, а также более 480 граждан, находящихся в розыске. Военнослужащими и сотрудниками группировки обнаружено и уничтожено более 100 объектов инфраструктуры бандподполья, - заявил командующий Объединенной группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона генерал-лейтенант Василий Федорук.

В ведомстве отметили, что руководил совещанием в режиме видеоконференцсвязи замдиректора Федеральной службы войск национальной гвардии России генерал-полковник Олег Борукаев. Он высоко оценил работу личного состава группировки и подчеркнул, что все поставленные перед подразделениями задачи были выполнены в полном объеме

Командующий ОГВ(с) генерал-лейтенант Василий Федорук в своем докладе подчеркнул, что результатом служебно-боевой деятельности подразделений Росгвардии, МВД и Вооруженных Сил, входящих в состав группировки, стала стабилизация обстановки на территории СКФО.

Военнослужащим и сотрудникам, отличившимся при выполнении служебно-боевых задач, были вручены ведомственные награды.