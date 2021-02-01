Как записаться через госуслуги на вакцинацию от коронавируса

Встать в очередь на прививку можно всего за несколько минут. Фото: Артем КИЛЬКИН

Премьер РФ Михаил Мишустин поручил правительству следить за тем, чтобы записаться на вакцинацию от коронавируса на сайте госуслуг можно было быстро и без сбоев.

- Теперь каждый желающий может записаться на прививку через портал государственных услуг. Раньше это было доступно только в тестовом режиме, но с 31 января, как мы обещали, на портале введена специальная форма записи на вакцинацию во всех регионах, - напомнил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Чтобы записаться на вакцинацию, зарегистрированному пользователю портала достаточно выбрать время и медицинскую организацию. Если свободных слотов для записи не будет, то заявка уйдет в лист ожидания, как только свободное время появится, пользователю придет оповещение. Также на портале действует форма обратной связи, где пользователи могут пожаловаться на проблемы с записью или на отсутствие вакцины.

- Дмитрий Николаевич (Чернышенко, - Ред.), держите ситуацию на контроле. Министерство цифрового развития и министерство здравоохранения прошу совместно с главами регионов оперативно реагировать на обращения граждан, следить, чтобы услуга работала четко и без сбоев, - поручил Мишустин.

ПАМЯТКА «КП»

Как записаться на вакцинацию через сайт госуслуг:

- Заходите на gosuslugi.ru

- наверху страницы кликаете на баннер «Защитите себя и своих близких, сделайте прививку от СOVID-19»

- Выскакивает окошко «записаться на вакцинацию». Кликаете на него.

- Дальше портал попросит ввести логин и пароль. Вводите их, если вы зарегистрированный пользователь. Если нет, то нужно зарегистрироваться. Это легко сделать даже с помощью мобильного телефона.

- Заполняете специальную форму записи на прививку. Нужно ввести фамилию, имя, отчество, СНИЛС и полис ОМС. Если эти данные уже были в профиле, то они автоматически подгрузятся.

- Выбираете отделение поликлиники, где хотите сделать прививку. На интерактивной карте сразу предлагается по геолокации ближайшее отделение. Далее выбираете удобную дату и время приема. Добавляете в календарь, чтобы не забыть. После этого нажимаете «Сохранить». Запись на вакцинацию успешно подтверждена.

Аналогично можно записаться на второй этап вакцинации, при этом система автоматически предложит выбрать срок не ранее чем через 21 день после первой вакцинации.

- Информация о записи на все этапы вакцинации поступает в личный кабинет, а после вакцинации система предложит вести дневник самонаблюдения на портале либо в мобильном приложении. Напоминание будет приходить в установленные дни. Сначала каждый день, а потом реже.

- По завершении второго этапа вакцинации можно будет оформить электронный сертификат. С помощью QR-кода при необходимости можно будет проверить, что сертификат профилактической прививки действителен.

- На портале госуслуг также появилась новая форма обратной связи по вакцинации от COVID-19. Ее нужно заполнить, если не получается записаться на вакцинацию или в регионе отсутствует вакцина. Здесь же можно написать благодарность врачам.

- Любую информацию о том, где и как пройти вакцинацию, кроме самих медицинских организаций можно получить по бесплатному федеральному короткому номеру 122. Также общая информация о вакцине размещена портале «Стопкоронавирус.рф».

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