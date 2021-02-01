Владимир Путин подарил Патриарху Кириллу белые розы

Президент поздравил предстоятеля Русской православной церкви с 12-й годовщиной интронизации. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В понедельник, 1 февраля, Владимир Путин встретился в Кремле с главой РПЦ Патриархом Кириллом и поздравил его с 12-й годовщиной интронизации .

Напомним, интронизация Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялась 1 февраля 2009 года.

- Ваше святейшество, добрый день, - приветливо произнес президент. - Хочу поздравить вас с днем интронизации.

При этих словах Путин вручил Патриарху большой букет белых роз.

- Благодарю вас сердечно, сказал в ответ Патриарх. - Очень рад вас видеть. Я в добром здравии.

- Как настроение? - поинтересовался Путин.

- Хорошее, - улыбнулся его святейшество.

После этого беседа была продолжена без объективов.

Кстати, можно ещё заметить, что все эти 12 лет Путин и Патриарх обязательно встречаются 1 февраля - не только в Кремле, но и в резиденции главы РПЦ. Президент, как правило, дарит Кириллу розы, именно - белые.

После поздравлений (коротких, но теплых и душевных) обычно бывает чаепитие.