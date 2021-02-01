Без пафосных речей, но с почетным караулом: Василия Ланового проводили в последний путь

1 февраля народного артиста СССР похоронили на Новодевичьем кладбище Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще в 9.00 утра у входа в Театр им.Вахтангова собрались поклонники Василия Ланового. Сотни людей ждали, когда двери театра откроются для прощания с ним. На фасаде театра - портреты Ланового из его спектаклей. Он служил Вахтанговской сцене более 60 лет. К началу церемонии, назначенной на 10.00, очередь растянулась вдоль Арбата.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На траурной церемонии были мэр Москвы Сергей Собянин, вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр культуры РФ Ольга Любимова, Геннадий Зюганов, Владимир Мединский, Александр Кибовский, Сергей Кириенко… Многие официальные лица вставали в почетный караул возле гроба, который был установлен на сцене. Мало кто из артистов удостаивается такого внимания официальных лиц. В траурном карауле стояли и артисты Театра им.Вахтангова.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сцена действительно утопала в венках и цветах.

В первом ряду были родные и близкие Ланового, его вдова актриса Ирина Купченко и сын Александр. На заднике висел портрет Василия Семеновичи. Попрощаться с Лановым пришли художник Никас Сафронов, певец Григорий Лепс, музыкант Игорь Бутман. Люди, выстоявшие очередь на морозе, подходили к гробу и клали цветы. Звучала музыка и голос Ланового. Это были записи, он читал стихи Пушкина, Константина Симова, Роберта Рождественского, фрагменты из монологов, военные песни звучали в его исполнении. Зрительный зал был полон до самой «галерки». Был аншлаг, как и всегда на спектаклях Ланового.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Траурные церемонии в Театре им. Вахтангова проходят без пафосных прощальных речей. Здесь такая традиция. Своими трогательными воспоминаниями коллеги Василия Семеновича могли поделиться в фойе. Они вспоминали, как он умел заразительно жить, что во всех гастрольных поездках был посланником русской культуры, одним из лучших её представителей. Что природа щедро одарила его красотой, талантом, умом. Его творческая судьба сложилась очень удачно, зрители полюбили его Калафа, Дон Гуана, Юлия Цезаря, Фредерика Леметра, Абеля Знорко, Бернарда Шоу, Павку Корчагина, Капитана Грея, Алексея Вронского, Анатолия Курагина, Ивана Варавву! А как он читал стихи Пушкина, Маяковского, прозу Толстого…

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Даже когда Василий Семенович не был занят в спектакле или репетиции, он часто приходил в театр, чтобы погулять по историческому фойе, вглядываясь в портреты ушедших Вахтанговцев. Он служил родной сцене беззаветно и преданно. Последний раз выходил на сцену 24 декабря в спектакле «Последние луны». И зрительный зал стоя рукоплескал ему.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вот и сегодня его провожали в последний путь несмолкаемыми аплодисментами.

В конце траурной церемонии эффектно раздвинулся занавес и портрет Василия Семеновича воспарил на голубом фоне. Как будто его душа вознеслась к небу в театре, в котором он служил. Он мечтал сыграть старого князя Болконского в спектакле «Война и мир» режиссера Римаса Туминаса к 100—летию театра. Собирался принять участие в открытии Дома-музея Вахтангова во Владикавказе, когда там закончится ремонт. Но жизнь распорядилась иначе…

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

2 января Лановой попал в больницу. Почти месяц лечился от коронавирусной инфекции. Сперва он чувствовал себя вполне прилично, никто не сомневался, что он поправится. 27 января ему неожиданно стало хуже, его перевели в реанимацию, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. А на следующий день, поздно вечером 28 января, он скончался. Ему было 87 лет.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Похоронят народного артиста СССР на Новодевичьем кладбище рядом с Галиной Волчек и Михаилом Жванецким.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН