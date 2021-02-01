"Не оттепель, а поручение": Будет ли в России суд по правам человека

Путин поручил проработать возможность создания такого суда Фото: REUTERS

На официальном сайте Кремля появился список поручений, сред которых есть и проработка возможности освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности при достижении соглашения сторон. И возможность создания в России суда по правам человека.

Некоторые политологи уже высокопарно объявили: в стране начинается оттепель. Я выглянул в окно - падал снег, февраль. И позвонил за уточнением Валерию Фадееву - председателю Совета при президенте по правам человека.

- Валерий Александрович! Так оттепель или нет? Президент же дал указание создать суды по правам человека?

- Не совсем так. Обнародован список поручений президента по итогам его встречи с нашим Советом в декабре. И да, там есть пункт - проработать вопрос о возможном создании суда по правам человека. Проработать вопрос, а не создать.

- А когда проработаете?

- Одну секунду. В поручения залезу, там сроки написаны… Вот. Срок – 1 июня: рассмотреть совместно с министерством о целесообразности российского суда по правам человека. И представить при необходимости предложения. Ответственные: Лебедев – Верховный суд, Чуйченко – Минюст. Мягко написано. Это не значит, что суд будет создан до 1 июня.

- А вообще это грандиозное событие? Сам факт, что будет такой суд…

- С одной стороны, вроде бы да, надо. Но о чем шла речь (на встрече президента с Советом, - ред.). У нас есть уполномоченные по правам человека в каждом регионе России. Может, подумать - какие дополнительные полномочия им дать? Потому что сегодня прокуратура может как-то воздействовать на суд, но тогда и уполномоченный тоже мог бы в судах выступать. Вот сейчас я не могу, потому что это будет оценено, как давление на суд. Тут какая логика? Как усилить влияние уполномоченных на судебную систему в вопросах прав и свобод человека?

- Так это оттепель уже. Или - рано?

- Не знаю, как это называется. Пока возникла мысль, может, нужно суд сделать по правам человека отдельно.