Есть ли у советских коммунистов основания гордиться космическими достижениями?

Георгий Лангемак. Фото: из архива НКВД

Восемьдесят два года назад, 11 января 1938 года, был расстрелян Георгий Лангемак - автор знаменитой и очень популярной у советских людей "Катюши" - реактивного миномёта. Оказалось, что гениальный конструктор, успешно разрабатывавший реактивные системы, и создавший советское супероружие - "враг народа" и "немецкий шпион".

Фото: из архива НКВД

Приговор "по первой категории" был одобрен членами ЦК коммунистической партии СССР Молотовым, Ворошиловым, Кагановичем и Ждановым.

Фото: из архива НКВД

За день до Лангемака, 10 января 1938 года, был расстрелян и его непосредственный руководитель, директор РНИИ (Реактивного НИИ) Иван Терентьевич Клейменов - один из организаторов разработки ракетной техники в СССР. Фото:

Иван Терентьевич Клейменов. Фото: из архива НКВД

Чтобы вы поняли - Реактивный НИИ был, по сути, на тот момент, центром компетенции по разработке всех реактивных систем - не только артиллерийских залповых, а вообще всех, в том числе применимых для авиации, ракетной космической техники и МБР - межконтинентальных баллистических ракет.

Характерно, что оба - и Клейменов и Лангемак, в начале 1937 года были представлены к правительственным наградам за разработку новых типов вооружения, но уже 2-го ноября арестованы, и спустя 2 месяца расстреляны.

Сергей Павлович Королев. Фото: из архива НКВД

Вместе с ними "под раздачу" попали еще несколько десятков сотрудников РНИИ, в числе которых Валентин Петрович Глушко и Сергей Павлович Королев. Да, те самые Королев и Глушко - отцы советской космонавтики.

Валентин Петрович Глушко. Фото: из архива НКВД

Королев был некоторое время заместителем Клейменова в РНИИ, потом его место занял Лангемак.

Королева тоже должны были расстрелять - в списке он шёл по первой (расстрельной) категории. Список был завизирован сталиным, молотовым, ворошиловым и кагановичем. Под пытками Сергей Павлович "во всём сознался" - признал, что он "саботажник и вредитель". Однако, благодаря усилиям матери авиаконструктора, которая смогла подключить к борьбе за спасение своего сына героев-летчиков Валентину Гризодубову и Михаила Громова, приговор был пересмотрен и смягчен - 8 лет заключения.

Валентин Петрович Глушко - Главный конструктор космических систем (с 1974), генеральный конструктор многоразового ракетно-космического комплекса «Энергия — Буран», академик АН СССР (1958; член-корреспондент с 1953), лауреат Ленинской премии, дважды лауреат Государственной премии СССР, дважды Герой Социалистического Труда (1956, 1961). Член ЦК КПСС (1976—1989) - тоже оказался вредителем и шпионом!

Фото: из архива НКВД

Правда, признание у ведущего разработчика реактивных двигателей для ракет и самолетов доблестным чекистам пришлось выбивать с помощью дубинок и плетей. Из признательных показаний Глушко:

«Я являюсь участником антисоветской организации в оборонной промышленности, по заданию которой проводил вредительскую подрывную работу. Кроме того, я занимался шпионской работой в пользу Германии». Выдающийся конструктор был осужден на 8 лет исправительно-трудовых лагерей по статье 58-7 и 58-11.

Андрей Николаевич Туполев. Фото: из архива НКВД

Тут поклонники СССР могут заявить: "ну, ничего, ведь разобрались, реабилитировали, дали работу, а потом осыпали наградами".

Так, да не так!

Случайно выжившие в этой джугашвилиевской бойне авиаконструкторы - это "второй эшелон" - можно сказать, "молодежь" - Глушко и Королеву было на момент ареста около тридцати лет. А вот их расстрелянные начальники - Клейменов и Лангемак - были на десять лет старше, и намного опытнее, и они "тащили" на себе огромный воз по организации и координации отечественных разработок в аэрокосмической сфере. Собственно, на момент ареста ни Королев, ни Глушко еще не были знаменитостями, и не имели достаточного опыта руководящей и организационной работы, поэтому не могли бы заменить расстрелянных начальников.

Эта функция - организации и координации усилий сотен конструкторов - досталась Андрею Николаевичу Туполеву, - тоже арестованному.

Выдающемуся ученому и авиаконструктору на момент ареста 21 октября 1937 года было 49 лет.

Можно было бы предположить, что то, что произошло с Клеменовым, Лангемаком, Королевым и Глушко - трагическая случайность - ну, не повезло им, что трудились они в РНИИ, который был организован по инициативе еще одного "врага народа" - наркома Тухачевского. Ан нет!

Фото: из архива НКВД

В 1937 -1938 годах КОММУНИСТЫ ПОД РУКОВОДСТВОМ "вождя и учителя", а также "корифея всех наук" джугашвили-сталина УМУДРИЛИСЬ РАЗГРОМИТЬ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЮ АВИАЦИОННУЮ И РАКЕТНУЮ ОТРАСЛЬ СССР!

Просто вдумайтесь, прочитав воспоминания А.Н. Туполева. Вот что пишет авиаконструктор о своих впечатлениях после перевода в тюрьму в Болшево: «Кого там только не было: корабелы, танкисты, артиллеристы, химики... Так вот, через пару дней меня вызвали к начальству и получил я первое задание — составить список известных мне арестованных специалистов [в авиации]. Откровенно говоря, я был крайне озадачен. Всех арестованных до меня я знал, а после? Не выйдет ли так, что по моему списку посадят еще Бог знает сколько народу? Поразмыслив, я решил переписать всех, кого я знаю, а знал-то я всех. Не может же быть, чтобы пересажали всю авиапромышленность? Такая позиция показалась мне разумной, и я написал список человек на 200. И что же ты думаешь, оказалось, что за редким исключением все они уже за решеткой».

Подчеркну: знал то Туполев - на момент ареста - первый заместитель и главный инженер ГУ НКОП (Народного Комиссариата Оборонной Промышленности) - только ведущих и крупнейших специалистов в своей области.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, К 1939 ГОДУ ЗА РЕШЕТКОЙ ОКАЗАЛИСЬ ВСЕ КРУПНЕЙШИЕ АВИАКОНСТРУКТОРЫ И АВИАИНЖЕНЕРЫ СССР - КРОМЕ ТЕХ, КОТОРЫХ РАССТРЕЛЯЛИ.

Вот почему к моменту начала Второй Мировой войны СССР трагически отставал от Германии по уровню авиационной техники, что стоило нашему народу огромных жертв.

Этот же фактор - массовое убийство и репрессии научно-технических кадров - привел к тому, что космические достижения СССР базировались на разработках гитлеровской Германии. Первая космическая ракета, собранная в Советском Союзе - это немецкая ФАУ-2, собранная из немецких трофейных комплектующих, при участии вывезенных из Германии немецких инженеров. Автором является любимец гитлера Вернер фон Браун. Гитлеровцы своих ученых и конструкторов берегли, и ничего подобного коммунистическим репрессиям там не было.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, НАШ НАРОД ОСВАИВАЛ КОСМОС НЕ БЛАГОДАРЯ КОММУНИСТАМ, А ВОПРЕКИ.

И аналогичная ситуация в Советском Союзе была практически во всех сферах науки и техники - в разработке ядерного оружия, танков, авиации, генетике, кибернетике. Но это - уже другая история.

Колонка выражает личное мнение автора и может не совпадать с позицией редакции.

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