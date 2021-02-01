Состояние здоровья Александра Збруева: госпитализацию артиста опровергли

Мы желаем Александру Викторовичу скорейшего выздоровления Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня утром появилась тревожная информация, мол, 82-летний Александр Збруев доставлен в больницу с высокой температурой. Ему сделали компьютерную томографию легких. Врачи диагностировали у актера пневмонию. Он лечился несколько дней дома, но стало хуже и его госпитализировали. Неужели коварный ковид? Так ли это, мы спросили у директора «Ленкома» Марка Варшавера, и рассказываем о состоянии здоровья Александра Збруева.

- Ну что вы! Какой коронавирус?! Збруев уже им переболел. У него антитела. Он не в больнице, а дома. Просто пока не приходит в театр, у него нет репетиций. Но скоро начнутся. Он будет репетировать главную роль в спектакле «Перед заходом солнца» по пьесе Герхарта Гауптмана. В июне – выпуск. Я сегодня разговаривал с Александром Викторовичем. «Хочу начать репетиционный процесс», - сказал он мне.

То, что Збруев находится дома, подтвердила и его жена, актриса Людмила Савельева.

- Пока неизвестно, что с ним. Результаты еще не пришли. Но Саше намного лучше, слава Богу, - призналась нам Людмила Михайловна. – Все, конечно, печально и страшно. Вот смотрим по телевизору церемонию прощания с Василием Лановым…

Мы желаем Александру Викторовичу скорейшего выздоровления. Публике его полюбила по ролям в фильмах «Большая перемена», «Мой младший брат», «Ты у меня одна», «Все будет хорошо» и многим другим.