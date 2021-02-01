Россияне назвали топ-10 блогеров, которым они доверяют

Даня Милохин попал в рейтинг блогеров, которым россияне доверяют больше остальных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В рейтинг доверия россиян вошло десять блогеров, сообщается в результатах исследования, проведённого среди четырёх тысяч россиян. Его результаты есть в распоряжении KP.ru.

Первое место в списке занял журналист и интервьюер Юрий Дудь. В тройке лидеров оказались журналистка и телеведущая Ксения Собчак, а также видеоблогер Анастасия Ивлеева. Топ рейтинга доверия среди блогеров остался неизменным с осени 2020 года.

В пятёрку блогеров, которым больше всего доверяют россияне, вошли Илья Варламов и Ирина Шихман.

Остальные места в рейтинге доверия Ромир (Romir Trust Rating) заняли вайнер Ида Галич, впервые включённый в список тиктокер Даня Милохин, обозреватель кинофильмов Евгений Баженов BadComedian, Карина Кросс и видеоблогер Лиза Миллер.

Рейтинг доверия "Ромир" показывает индекс доверия граждан, потребителей, пользователей, покупателей к медиа-персонам. В России его составляют с конца 2019 года.

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На сенсационной встрече будет присутствовать и родной брат блогера Илья (подробнее)