Елена Вяльбе - о скандалах в лыжном спорте: "Нужно писать правила более понятные для всех"

Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. ФОТО Владимир Гердо/ТАСС

В лыжных гонках, которые теперь вновь показывают по телевизору, кипят страсти. А главным ньюсмейкером на Кубке мира является Александр Большунов. На прошлой неделе его дисквалифицировали после столкновения на финише. А в эти выходные лидер нашей команды ответил двумя победами. «КП» поговорила с президентом российской Ассоциации лыж Еленой Вяльбе.

- Елена Валерьевна, мы все восхищаемся победами Большунова! Но болельщики переживают – сможет ли он сохранить такую форму до чемпионата мира, который стартует 25 февраля?

- Увидим на чемпионате мира.

- А вы будете еще выступать?

- Нет, Саша до чемпионата мира больше на Кубке мира выступать не будет.

- Можно считать, что Кубок мира уже в кармане? (Большунов оторвался в общем зачете почти на 1 тыс. очков.)

- Нет, подождите. Это некорректно, вообще-то. До чемпионата мира планируется еще один этап Кубка мира в Чехии. И сейчас еще неизвестно, состоится ли он. В любом случае, если даже он будет проходить, Саша не планирует проводить эту гонку. Но после чемпионата мира будут еще Кубки мира. И, безусловно, Саша на них будет выступать.

- А еще все переживают, что Саша как бы один тянет команду, но, слава богу, Устюгов набирает форму?

- Почему он тянет один команду? Вы считаете, что все остальные его коллеги такие слабые? – как-то даже с обидой говорит Вяльбе.

- Просто Большунов первым приходит, за ним четыре норвежца, потом остальные наши.

- Ну, я не буду отвечать на этот вопрос.

- А как дела в женской команде? Юлия Ступак смотрится отлично. Но успеет к чемпионату мира поправиться Наталья Непряева?

- Она сегодня, сейчас в два часа вылетает обратно в команду после операции. Насколько она сможет потренироваться с учетом ее проблемы, конечно, очень сложно сказать.

- А какая у нее была травма?

- Перелом двух пальцев на руке.

- В какой момент это произошло?

- Она упала на гонке.

- Производственная травма… Елена Валерьевна, а еще после того, как подрезали Большунова, заговорили о необходимости изменений правил в лыжных гонках. Вчера был новый скандал в женском спринте, когда шведка Сван перешла дорогу норвежской лыжнице.

- Я думаю, что, в любом случае, нужно писать правила более понятные для всех. И для всех более одинаковые.

- В ваши времена были такие инциденты?

- Мы бегали индивидуальные гонки, вышел один, бежишь, впереди тебя в 30 секундах человек и позади тебя так же. И у нас не было практически масс-стартов, поэтому у нас были минимальные пересечения на лыжне. Сейчас все соревнования контактные, поэтому правила должны быть очень понятные для всех.

- А правила остались старыми?

- Нет, почему? У нас все время что-то меняется.

- Понятно, все сейчас подстраиваются под телевидение. Лыжи тоже смотрятся теперь очень интересно. Огонь! Раньше все думали, что лыжники очень спокойные, рассудительные люди, оказывается, внутри все кипит! А как команда будет готовится к чемпионату мира?

- Сейчас все команды уехали в разные места. (В сборной существует четыре разные группы, которые часто готовятся по-отдельности, - Авт.) И ведут подготовку уже к чемпионату мира. Все группы разъехались. Просто одни в одном месте, другие в другом. Это всегда так было. И сейчас точно так же. Кто-то из России прилетит на чемпионат мира, кто-то из Италии, кто-то из Германии. У каждого свой план.

- Я знаю, что болельщики уже обсуждают, на какой этап эстафеты на чемпионате мира ставить Большунова, а на какой Устюгова.

- Пусть обсуждают. Болельщики лежат на диване, им хорошо. А мы рассудим уже непосредственно перед стартом. У нас до этого будет возможность посмотреть спортсменов уже на чемпионате мира.

- Я бы не сказал, что все лежат на диване. В этом году в Москве, например, хорошая снежная зима. И в парках много лыжников. Такого давным-давно не было. Может, это связано и с вашими успехами?

- Да, конечно. Может быть.

- Мы болеем за вас!

- Спасибо!