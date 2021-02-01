Предлагают оформить «ковидные паспорта»: как мошенники наживаются на наших страхах

Злоумышленники убеждают жертву, что паспорта уже утверждены и уже в ближайшие недели станут обязательными Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эксперты Роскачества предупреждают: в сети активизировались мошенники, которые оперативно работают с новостной лентой. И уже сейчас предлагают оформить любому желающему так называемый «ковидный паспорт», дающий право без проблем перемещаться по странам. Мол, эти справки дают право работать с людьми и летать на самолетах.

Злоумышленники убеждают жертву, что паспорта уже утверждены и уже в ближайшие недели станут обязательными. А вот без них вы будете ограничены в правах, якобы, даже из дома будет выйти нельзя. И, конечно, именно сейчас предлагают вам такой документ со скидкой за несколько тысяч рублей (от 3 до 5), а потом это все будет стоить дороже, поэтому торопитесь оформить сейчас! Если вы им поверите, то за свои кровные получите лишь липовую бумагу вместо важного документа...

На самом деле на официальном уровне идеи о введении ковидных паспортов не поддерживают, поскольку никаких преференций вакинация давать не должна. И меры безопасности привитым так же, как и непривитым, соблюдать необходимо — и социальную дистанцию, и ношение масок. Ведь даже после уколов человек может заразиться коронавирусом и успешно распространять его: вакцина не дает 100-процентную защиту от вируса, но снижает риск тяжелых последствий болезни.

- «Ковидное мошенничество» особенно часто обнаруживается в соцсетях в виде сообщений и рекламы, при запросах в поисковике на тему COVID, в виде спама, - предупреждает замруководителя Роскачества Илья Лоевский. - Перепроверяйте информацию и не переводите деньги за сомнительные услуги физлицам. Вернуть их будет очень сложно, ведь банк считает это обычным переводом одного физлица другому физлицу.

ВАЖНО!

Также мошенники могут попросить у вас пароль и логин от кабинета на госуслугах, якобы, чтобы внести туда ваш «ковидный паспорт». А на самом деле завладевают вашими персональными данными.

КАК ЭТОГО ИЗБЕЖАТЬ

1. Не поддавайтесь панике!

Перед тем, как перейти по подозрительной ссылке или совершить покупку в интернете на тему COVID, хорошо подумайте. Помните, что в интернете огромное количество мошенников наживаются на информационной неосведомленности граждан и панике.

2. Не приобретайте в интернете какие-либо вакцины, справки об отсутствии COVID или то, что выдают за «ковидные паспорта».

В лучшем случае – это потеря денег, в худшем – уголовная ответственность.

2. Следите за официальными источниками информации.

То есть информационными агентствами, данными оперативных штабов по COVID, федеральными телеканалами, сообщениями Минздрава. Не верьте слухам и непроверенной информации.

4. Никому не передавайте свои персональные и платежные данные.

В том числе данные от портала Госуслуг, данные карт, сканы документов и т.д.