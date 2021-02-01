«Косынки молодой жены Петросяна и инфантильные худи NILETTO»: Дизайнер рассказала о модных трендах

Ксения Князева объяснила «КП», почему все новое в моде - это хорошо забытое старое Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

После каждой недели моды блогеры ловят себя на мысли: «О, где-то мы уже это видели!» Мода циклична и, похоже, 2021 год не станет исключением. Модельер Ксения Князева поделилась с нами главными трендами 2021 и рассказала, почему дизайнеры возвращаются к прошлому.

НОВЫЙ РОМАНТИЗМ

- Несмотря на то, что в этом сезоне с нами остается современный минимализм, пандемия поспособствовала появлению нового романтизма, по которому многие соскучились. Легендарный стиль New Look, придуманный Кристианом Диором, летящие юбки, платья с большими рукавами-буфами с акцентом на плечи и приталенные жакеты. Большие воротнички, которые перекочевали из 60-х и 70-х, также будут актуальны,-рассказывает дизайнер Ксения Князева.

КОЖА

-Жакеты, брюки, юбки и аксессуары из кожи или эко кожи пользуются популярностью. Мода на этот материал идёт из средневековья, когда из гладкой, необработанной кожи представители этого времени делали жилеты, сумки и обувь,-объясняет Ксения Князева.

БАБУШКИН ГАРДЕРОБ

-В моду возвращаются косынки, повязанные «по-деревенски», - говорит наш звездный эксперт.

А мы как пример нашли фото молодой жены Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой.

ИНФАНТИЛИЗМ

-Благодаря социальной сети TikTok, инфантилизм сейчас на пике популярности.

Несоответствие одежды возрасту: топы, худи и свитшоты с детским принтом – тренд, который отлично транслируется брендом Gucci.

Тренду на инфантилизм придерживаются популярные исполнители Клава Кока и NILETTO, блогер Анастасия Ивлеева и телеведущий Александр Гудков, который является амбассадором Gucci в России.

ВИНТАЖ

Топовые стилисты, которые составляли образы героинь для сериала «Секс в большом городе» сочетали винтажные вещи с люксом, но тогда это не было мейнстримом. Однако сейчас вещи из прошлого врываются в настоящее, потому что люди ищут что-то необычное, что поможет им самореализоваться и почувствовать себя вне системы.

Многие дизайнеры вдохновляются прошлым, потому что одежда уже пережила свою эволюцию. Весь функционал, который она должна была получить, одежда получила. Сейчас пока «одежда будущего» не пользуется спросом, потому что мы не нуждаемся в её большей функциональности. Возможно, совсем скоро нас ждут «умные жакеты» и «умные юбки».

2000-е – время гламура, которое длилось довольно долго, и люди от него устали, поэтому мода плавно переключилась на минимализм. Далее появился тренд на огромную одежду, люди буквально утопали в больших пуховиках и массивных кроссовках. Сейчас мы плавно возвращаемся к гламуру – посадка джинсов с высокой постепенно спускается, однако размер брючины остается широким. Высокая талия будет актуальна всегда, она более универсальна и не портит пропорции человеческого тела, визуально вытягивает ноги и добавляет рост.

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