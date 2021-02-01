Можно ли собирать грибы без интернета и остаться в живых: размышляет миколог Михаил Вишневский

Люди отвыкли пользоваться справочниками Фото: Евгения ГУСЕВА

Если завтра не станет Всемирной паутины, сможет ли послезавтра начинающий российский грибник отличить опенок от поганки?

«КП» обратилась за комментарием к известному микологу Михаилу Вишневскому.

- Может, все-таки запастись карманным справочником вроде «Съедобные грибы средней полосы России?»

- Люди отвыкли пользоваться справочниками. А те хорошие, что существуют — достаточно дороги. Интернет — это справочный виртуальный атлас, чтобы быстро посмотреть — правильно или неправильно они гриб определили.

- В интернете не всегда проверенная информация...

-Да. Раньше, еще несколько лет назад, было небезопасно в интернете определять грибы. Можно было нарваться на что угодно — с учетом народных названий, где под одним именем может скрываться десятки видов. Но количество знающих, грамотных грибников растет. Тема в России популярность набирает. И число узнаваемых и поедаемых новых видов тоже возрастает. Тут интернет и становится неплохой поддержкой. 3-4 года назад было не так.

- Что изменилось, кроме роста «грамотеев-грибников»?

- В эти годы появились специализированные группы, форумы. Где знающие люди и специалисты вроде меня все поддерживают и корректируют. Уровень знаний здесь эквивалентен уровню безопасности. Опыт есть.

- То есть, в грибном деле интернет точно полезен?

- Люди в 2020-е, как некогда в 1990-е годы, все активнее начнут ходить в леса. Ну, такая уж ситуация. И чем ближе к большому городу, тем больше шансов, что человек начнет собирать малознакомые грибы.

- Почему?

- Потому, что хорошо знакомые окажутся выведены под ноль. И здесь интернет сыграет решающую роль: брать или не брать этот или другой гриб. Если такой возможности у начинающих, да и у опытных не станет — это не есть хорошо. Рунета может оказаться недостаточным.

- Ну у вас то справочник — в голове, вам перед походом в лес в Гугл или Яндекс заглядывать не надо...

- Я экзот. У меня дома лет 15 нет телевизора. Я не сижу в соцсетях. Единственный ресурс, которым пользуюсь — это фейсбук. Но это мой рабочий инструмент. Там публикую информацию о своих мероприятиях, лекциях и экскурсиях. Больше мне интернет ни для чего не нужен.

- А как же заказы по интернету?

- Да, сайты магазинов, аптечных сетей использую — чтобы понимать, там творится. Плюс я пользуюсь интернетом, локализованным не в России, а где-то там.

- Что ищите?

- Это поиск научных, как правило англоязычных статей. Для меня это реальная необходимость. Я же не буду звонить коллеге-микологу, автору той или иной публикации в Америку или в Германию — это же дурдом. Интернет еще и здорово экономит время. Ты не тратишь часы на поход в библиотеку и поиск там источника.