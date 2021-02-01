Почему россияне подвержены воздействию ретроградного Меркурия и парада планет

Ну и куда же без ретроградного Меркурия и парада планет. Они также, по мнению россиян, повинны в их жизненных провалах Фото: Shutterstock

Многие россияне начинают свое утро не с кофе, а с гороскопа. В предсказания по знакам зодиака верит 71% россиян, выяснили аналитики Работа.ру, опросив 3500 совершеннолетних респондентов по всей стране. Причем женщин, доверяющим учению о знаках зодиака больше, чем мужчин (76% против 62%).

Больше половины соотечественников (58%) хотя бы иногда планируют свою жизнь, исходя из личного гороскопа. Находятся и те, кто всегда ориентируется на астропрогноз - 4%. А каждый третий считает, что на их жизнь и профессиональную сферу негативно влияет високосный год (2020-й год, видимо, оправдал их худшие ожидания).

Ну и куда же без ретроградного Меркурия и парада планет. Они также, по мнению россиян, повинны в их жизненных провалах (смотри «Конкретно»).

Психолог Ирина Коржаева считает, что вера во всякого рода эзотерику показывает, что человек является ведомым и нуждается в поддержке свыше. Порой таким людям, действительно, помогает, когда они читают хорошие прогнозы, хотя бы на уровне самовнушения.

- В людях есть потребность в волшебстве. Если мы верим в себя и осознаем, что это просто игры и какого-то рода поддержка, замечательно, - объясняет Коржаева. - Но кто искреннее других верит в волшебство? Дети. И можно сказать, что иногда детское отношение к жизни — легкость, открытость, позитивность — это хорошо. Но только до каких-то пределов. Если человек всю свою жизнь строит на основе зодиакальных предсказаний, это уже диагноз. Такой человек снимает с себя ответственность за свои поступки, не управляет своей жизнью.

КОНКРЕТНО

Какое астрологическое событие оказывает особое влияние на вашу жизнь и работу?

Високосный год — 27%

Новолуния и суперлуния — 18%

Ретроградный Меркурий — 8%

Парад планет — 6%

Затмения — 4%

Никакие — 37%

По данным Работа.ру. Опрошено 3500 респондентов.