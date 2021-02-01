Цена слова: Как богатейшие люди мира манипулируют биржами

Фондовые рынки все больше превращаются в казино. Триллионы долларов, пущенные правительствами развитых стран для спасения от пандемии, сыграли злую шутку. Фото: Shutterstock

Фондовые рынки все больше превращаются в казино. Триллионы долларов, пущенные правительствами развитых стран для спасения от пандемии, сыграли злую шутку. Во-первых, они увеличили стоимость многих акций в разы. Во-вторых, в погоне за быстрым обогащением на рынок пришли миллионы новых инвесторов, готовых вкладывать во что угодно, не сильно разбираясь в экономике.

ПУЗЫРЬ ВСЕ БОЛЬШЕ

Все это приводит к надуванию биржевых пузырей, как это было в 2000 году (во время так называемого «кризиса доткомов», первых интернет-компаний) или в 2007 году. Эйфория на биржах тогда закончилась резким падением котировок всех акций и мировым кризисом. На этот раз дисбалансы еще больше. А раскачивать лодку стало намного проще.

Раньше на бирже торговали в основном квалифицированные инвесторы. То есть, те, кто более-менее разбирался в рынке, сопоставлял факты, изучал фундаментальные показатели или пытался использовать технический анализ. Оценка компаний была более-менее адекватной, если не считать несколько примеров, когда владельцы намеренно вводили в заблуждение инвесторов (самое знаменитое - дело американской корпорации Enron).

Теперь же благодаря новых технологиям и удобным мобильным приложениям на рынок может войти кто угодно – с минимальной суммой. И это создает хорошую почву для различных манипуляций. Лучше всего это получается у самых богатых и влиятельных.

ТРАМП - НЕФТЯНОЙ МИРОТВОРЕЦ

Так, в начале апреля прошлого года всего лишь один твит Дональда Трампа смог вытащить нефтяные котировки со дна. Он написал, что Россия и Саудовская Аравия договорились сократить добычу нефти.

«Только что поговорил с моим другом наследным принцем Саудовской Аравии, который поговорил с президентом России Путиным, и ожидаю, что они будут сокращать нефтедобычу примерно на 10 млн баррелей в сутки. Возможно, даже больше. Это будет великолепно для нефтегазовой отрасли», - написал бывший президент США в твиттере.

Котировки «черного золота» мгновенно стали расти ни бирже. И больше уже не падали. Потому что слова Трампа через некоторое время подтвердились. Страны ОПЕК+ действительно договорились сократить добычу, чтобы поддержать стоимость нефти на мировом рынке. И не падают до сих пор.

МАСК – ПРОВОКАТОР

Но больше всех влияет на рынок теперь уже самый богатый человек в мире – Илон Маск. Он стал главным выгодоприобретателем выхода на мировые биржи миллионов новых инвесторов. Харизма создателя Tesla создала ему армию верных поклонников, готовых вкладывать собственные деньги в любые его идеи (от создания электрокара до освоения космоса).

Акции компании Tesla только за прошлый год выросли в 8,5 раза. Капитализация небольшого производителя электрокаров (500 тысяч в год – это лишь 0,5% от общего объема производства в мире) обошла стоимость всех мировых автопроизводителей вместе взятых. А Маск в начале этого года занял первое место в глобальном рейтинге мультимиллиардеров. Примечательно, что Маск тоже пользуется твиттером. И часто выдает сообщения, которые напрямую влияют на котировки разных компаний.

Больше всех влияет на рынок теперь уже самый богатый человек в мире – Илон Маск. Фото: REUTERS

Так, на прошлой неделе предприниматель просто написал у себя на странице хэштэг bitcoin, никак это не объясняя. Но этого было вполне достаточно, чтобы главная криптовалюта после небольшого падения резко выросла на 19%... а потом снова упала.

Самый курьезный случай произошел 7 января. Тогда Маск написал в Твиттере – «Используйте Signal», имея в виду новый мессенджер, который является конкурентом Telegram. И акции компании Signal Advance выросли в 50 (!) раз. Хотя к одноименному месенджеру компания не имеет никакого отношения…

ОНЛАЙН-КАЗИНО С ВЫСОКИМИ СТАВКАМИ

Резкий рост капитализации той же Tesla, а также иррациональное поведение миллионов частных инвесторов, покупающих акции компаний, о которых они не знают ровным счетом ничего, говорит о слишком сильной перекупленности фондовых рынков. Денег на биржах очень много. И если Конгресс США одобрит очередной пакет помощи американской экономике еще на 1,9 триллиона долларов, то их станет еще больше. А пузырь станет надуваться еще сильнее.

При этом большинство инвесторов, видя, что растут практически все акции, перестают разбираться, во что именно они вкладывают свои деньги. «Зачем, если можно ткнуть пальцем в небо и все равно заработать?!» По сути, фондовый рынок стал напоминать аналог онлайн-казино. И это создает очень опасную ситуацию на рынке.

Любая негативная новость может спровоцировать обвал. Деревья не растут до небес. А значит, в какой-то момент многие инвесторы захотят зафиксировать полученную сверхприбыль. Это может стать началом нового мирового финансового кризиса. Причем запустить «эффект бабочки» может один неосторожный твит того же Маска или кого-то не менее влиятельного и популярного. Легким движением пальцев по клавиатуре он может обанкротить миллионы наивных инвесторов. Сейчас на бирже нужно быть максимально осторожным.