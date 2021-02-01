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Вывиха нет: травматологи разоблачили обман экс-бойфренда Бузовой в шоу "Танцы со звездами"

По словам врачей, при серьезной травме плеча нельзя снимать фиксирующую повязку
Елена ПЕТРОВА
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Шоу "Танцы со звездами" стало минутой славы для теперь уже бывшего бойфренда Ольги Бузовой.

Шоу "Танцы со звездами" стало минутой славы для теперь уже бывшего бойфренда Ольги Бузовой.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Шоу "Танцы со звездами" стало минутой славы для теперь уже бывшего бойфренда Ольги Бузовой. Скандальное расставание подогрело интерес зрителя к Давиду Манукяну, а его травма добавила драматизма проекту. Вот уже два выпуска подряд блогер пляшет с одной рукой - вторая обездвижена из-за травмы. Несколько дней назад Дава, по словам продюсеров, получил вывих плечевого сустава, и с тех пор участвует в шоу, превозмогая боль и обещая скоро вернуться в строй в помощью "массажа, терапии и холода".

По итогам вчерашнего выпуска их пара с красавицей-чемпионкой Дарьей Палей заняла последнее место и рискует вылететь из гонки. Теперь все зависит от зрителей: только их голоса могут спасти покалеченного участника, и слезная история с больной рукой тут как нельзя кстати...

Скандальное расставание подогрело интерес зрителя к Давиду Манукяну, а его травма добавила драматизма проекту. Фото: Россия 1

Скандальное расставание подогрело интерес зрителя к Давиду Манукяну, а его травма добавила драматизма проекту. Фото: Россия 1

Между тем, от внимания пользователей соцсетей не укрылось, что специальную фиксирующую повязку, всегда тщательно подобранную в тон костюмов, Манукян использует только на проекте. В остальное время в своем Инстаграме экс-жених Бузовой появляется без нее и вполне свободно владеет двумя руками. Так у поклонников проекта возник резонный вопрос: а не дурят ли доверчивого зрителя? Можно ли вообще танцевать с вывихом плеча, и почему фиксатор исчезает, как только гаснет свет софитов?

В свободное от проекта время Дава свободно владеет двумя руками.

В свободное от проекта время Дава свободно владеет двумя руками.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

У специалистов подобный сценарий вызывает большие сомнения.

- При повреждении плеча могут быть самые разные исходы, вплоть до висящей руки. Повредить можно один из 9 компонентов, - объяснил kp.ru травматолог-ортопед Константин Терновой, который лечил травмированных участников шоу "Танцы со звездами". - Иногда, например, руку не могут завести за спину или за голову. Что именно случилось с Манукяном, о котором я слышу в первый раз, не знаю, я же не видел его снимков. Но при полном вывихе фиксирующая повязка не снимается 6 недель. И если блогер не пользуется ей постоянно, я делаю вывод, что он более-менее в норме. Когда люди приукрашивают, это тоже нормально. У него может быть подвывих или разрыв суставной губы, но нам это преподносят иначе. В конце концов, пациент всегда может сказать: "Я же не врач, попутал термины, с кем не бывает".

Другой врач, с которым пообщалась "КП", усомнился в методах лечения Давида Манукяна.

- Лед и массаж при реабилитации после вывиха не играют никакой роли. Но кто знает, может быть это нужно для успокоения при тонкой душевной организации, - поделился травматолог и кандидат медицинских наук Артем Катулин. - Если произошел вывих плечевого сустава, и затем его вправили, первые четыре недели необходима иммобилизация - то есть неподвижность травмированной зоны с помощью жесткой фиксации - гипса или мягкой - бандажа (такой вариант как раз у Манукяна. - Ред.). Для понимания: если у вас отвалилась ручка чайника, вы можете ее приклеить, выдержав клей определенное количество времени. Также и здесь: нужна фиксация на определенное время. Если ее убрать, велика вероятность получить новый вывих, который исправляется уже путем операции. Поэтому пациент всегда делает это на свой страх и риск. Конечно, если речь идет о проекте, есть соблазн снять повязку. Но здесь мы видим другое: участник, наоборот, выступает в бандаже, показывая нам всем, какой он героический парень.

Несколько дней назад Дава, по словам продюсеров, получил вывих плечевого сустава, и с тех пор участвует в шоу, превозмогая боль и обещая скоро вернуться в строй в помощью "массажа, терапии и холода". Фото: Россия 1

Несколько дней назад Дава, по словам продюсеров, получил вывих плечевого сустава, и с тех пор участвует в шоу, превозмогая боль и обещая скоро вернуться в строй в помощью "массажа, терапии и холода". Фото: Россия 1

Напомним, в 12-м сезоне всенародно любимого шоу "Танцы со звёздами", где знаменитости соревнуются в хореографии в парах с профессионалами, зрителей удивляют Екатерина Гусева, Дмитрий Дюжев, Сергей Лазарев, Катерина Шпица, рэпер ST и другие артисты. Лидерами по итогам последнего выпуска стали сразу две пары: Катерина Шпица - Михаил Щепкин и Сергей Лазарев - Екатерина Осипова.

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