В Кремле считали деньги: Путин встретился с российскими банкирами

Президент РФ Владимир Путин во время совещания по ситуации в банковской сфере в формате видеоконференции. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

...Этот разговор (а обсуждалась ситуация в банковском секторе и на финансовом рынке - по итогам 2020-го и на перспективу) президент начал с комплиментов в адрес банкиров.

- Банковская система страны сыграла очень важную роль в преодолении последствий эпидемии коронавируса, - сразу же заметил Путин. - Целый набор инструментов поддержки, который мы предусмотрели для предприятий, компаний реального сектора экономики, для российских семей в это непростое, прямо скажем, время, был завязан на участие банков.

(На столе у Путина лежали тезисы, изредка заглядывая в которые, он «пробежался» по итогам.)

- Вы сами все об этом хорошо знаете, - произнес президент, и все же повторил ещё раз то, что хорошо известно не одним только банкирам.

- Имею в виду реструктуризацию кредитов граждан и юридических лиц, которая проводилась как в рамках антикризисного пакета, так и в рамках собственных программ банков, - под пунктом 1 президент собрал сразу несколько достижений.

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- Наверное, даже собственные программы банков – вы скажете об этом сегодня – были больше, чем другие, - продолжил Путин.

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- Была также расширена программа поддержки кредитования малого и среднего бизнеса.

ЦИФРЫ ИЗ ТЕЗИСОВ ПРЕЗИДЕНТА

«В прошлом году они смогли дополнительно получить свыше 600 миллиардов рублей на льготных условиях, то есть это именно дополнительно 600 миллиардов рублей!»

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- Для поддержки трудовых коллективов, для сохранения ритмичной работы бизнеса мы запустили программу списываемых и беспроцентных кредитов на выплату заработных плат. В сумме её объём составил около полутриллиона рублей.

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- Также предусмотрели льготные кредиты в общем объёме 240 миллиардов рублей для системообразующих предприятий – практически, по каждой отрасли мы проводили отдельные совещания – предприятий, которые обеспечивают заказами очень многих поставщиков, подрядчиков и смежников и чья работа имеет комплексный эффект для всей экономики и всего рынка труда.

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- И, конечно, отмечу такой важный, востребованный инструмент как льготная ипотека по ставке 6,5 процента, - пункт, который Путин выделил особо. - Эта программа, запущенная при поддержке государства, не только помогла многим российским семьям решить свою жилищную проблему (и это - в пандемию! - А. Г.), но и поддержала строительную отрасль, а также дала серьёзный стимул к развитию ипотечного кредитования в целом.

ЦИФРЫ ИЗ ТЕЗИСОВ ПРЕЗИДЕНТА

«За прошедший год около одного миллиона 700 тысяч семей смогли приобрести новую квартиру с помощью ипотеки, и это уже на 400 тысяч больше, чем годом ранее.

В целом, в кризисный период объёмы банковского кредитования экономики не только не сократились, а, напротив, выросли – примерно на 11 процентов за год»,

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- Необходимо защитить интересы людей, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг, - здесь президент перешёл уже к задачам, и это - только одна из них. - Но при этом не являются, конечно, профессиональными инвесторами, нужно позаботиться о снижении их рисков. Нам не хватало только второго издания обманутых дольщиков, понимаете?

- Обращаю внимание Правительства и Центрального банка, - сказал Путин, завершая своё вступительное слово. - нужно, безусловно, держать эти вопросы на постоянном контроле, при этом учитывать, какие изменения происходят в мире, куда идёт глобальная экономика. Конкретные подходы, которые здесь надо реализовывать, мы сегодня тоже обсудим...

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В совещании приняли участие и выступили: председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, главы Сбербанка - Герман Греф, ВТБ - Андрей Костин и председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен.