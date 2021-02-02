«Хочешь прогореть — спроси меня как!». Все больше россиян попадают в ловушку сетевого маркетинга

Можно ли реально заработать в сетевом маркетинге? И как определить, с какой компанией стоит связываться, а с какой – нет? Фото: Shutterstock

«Чувствуете, что начальник вас недооценивает? Мы поможем раскрыть потенциал и достойно ЗАРАБАТЫВАТЬ». Именно так, большими буквами. Подобные сообщения, думаю, приходят каждому из нас. Зачастую под ними скрываются либо откровенные финансовые мошенники. Либо те, кто маскируются под сетевой маркетинг. В кризис «сетевики» стали снова размножаться – как в 90-е. Работы в стране мало, а значит, больше людей могут клюнуть на призыв стать «богатым и успешным».

«ХОЧУ БЫТЬ ФИНАНСОВО СВОБОДНОЙ»

Для тех, кто забыл, сетевой маркетинг (multi-level marketing, MLM) – одна из моделей ведения бизнеса. Его суть в том, что у компании нет собственных магазинов и издержек на них, а все продажи идут через представителей. Но чтобы заинтересовать продавцов, для тех придумали прогрессивную схему получения вознаграждений. Они могут формировать свои сети и получать процент с каждой продажи тех, кто находится внизу пирамиды.

Есть примеры вполне законно работающих сетевых структур. Выручка компаний Amway, Herbalife, Avon и Oriflame исчисляется миллиардами долларов. По данным Всемирной федерации ассоциаций прямых продаж (WFDSA), прошлый год стал рекордным для MLM-индустрии, несмотря на падение мировой экономики. На этом фоне появилось множество «левых» контор, которые пытаются продавать «чудо-товары» по завышенным ценам, используя принципы сетевого маркетинга. Можно ли реально заработать в сетевом маркетинге? И как определить, с какой компанией стоит связываться, а с какой – нет?

- Такие вопросы нам на форум поступают постоянно. Плюс есть много пользователей, которые уже поработали в этом бизнесе. В большинстве случаев отзывы негативные. Как правило, люди не смогли собрать команду и, соответственно, получить высокий доход. Но разочаровались они неспроста. Как правило, подобные компании продают обычные товары по завышенным ценам. Оказавшись внутри бизнеса, люди это понимают и после уже не могут продавать эту продукцию своим знакомым и друзьям. Морально-этические нормы не позволяют, - объясняет Игорь Колпаков, основатель проекта «Лохотрона.нет».

Вместе с экспертом «Комсомолка» выделила основные признаки компаний, становиться партнером которых будет опасно для кошелька.

Признак № 1. Обилие сайтов с похожим названием

У хорошей компании есть только один ресурс. Это официальная страничка в интернете, где указана вся информация о бизнесе. У честных компаний, работающих по модели сетевого маркетинга, все то же самое. А вот сомнительные конторы поступают по-другому. Там каждый за себя. Партнеры создают собственные продающие странички с похожими названиями, в которых можно запутаться.

Это опасно по нескольким причинам. Во-первых, если вас обманут, то привлечь кого-либо к ответственности будет сложно. Во-вторых, если вы решите стать партнером, создавать свой сайт и продвигать услуги в интернете придется самостоятельно. А таргетированная реклама в поисковиках и социальных сетях стоит очень дорого.

Признак № 2. Крупный начальная закупка и ежемесячный взнос

Как и в любом бизнесе, в сетевом маркетинге главную прибыль получает его владелец, а не исполнители, пусть даже высокого уровня. Чтобы гарантировать себе определенный доход, у таких компаний есть определенные требования к партнерам. Во-первых, новый участник должен приобрести за свои деньги крупную партию товара. Продаст ее кому-то или нет – это уже его проблемы. Во-вторых, во многих компаниях установлен минимальный ежемесячный взнос. Называться он может по-разному, но суть и так понятна. Компания тем самым гарантирует себе постоянную прибыль и вынуждает партнеров продавать как можно больше, чтобы отбить затраты.

- На этом и держится вся сетевая индустрия, - констатирует Игорь Колпаков.

Если уж хотите себя попробовать в сетевом бизнесе, выбирайте такие компании, которые не требуют крупных вложений.

B сетевом маркетинге главную прибыль получает его владелец, а не исполнители, пусть даже высокого уровня. Фото: Shutterstock

Признак № 3. Основной заработок - на привлечении партнеров

Это признак финансовой пирамиды. Во главу угла нормального бизнеса всегда ставится продажа определенного товара. А если основной доход партнера складывается от комиссионных за привод новых участников, это очень плохой знак. Скорее всего, компания просуществует лишь пару лет, а потом закроется, когда иссякнет поток новых «лохов».

Признак № 4. Успешный успех из всех щелей

Это психологический прием. Кураторы, привлекающие новых партнеров, всячески рассказывают о своих финансовых успехах. Перед новичками рисуют картины будущих безграничных заработков. Мол, будете хорошо работать, то все это станет доступно и вам. В некоторых компаниях партнеров обязывают поддерживать образ успешного человека как в онлайне, так и офлайне.

- В одной из компаний специально обучают, как нужно показывать собственный успех. Человек должен купить престижную машину, всегда выглядеть с иголочки, отдыхать на люксовых заграничных курортах. В общем, мотивировать своим видом, что у него все хорошо и классно. В итоге многие, чтобы это делать, по уши залезают в кредиты, а потом не могут их отдать. Оболочка красивая, но на самом деле у большинства такая ситуация, что никому не пожелаешь, - говорит Игорь Колпаков.

Кстати, вакансии подобных структур больше похожи на результаты дешевого психологического теста. Там хотят видеть амбициозных, коммуникабельных, стремящихся к личному развитию.

Признак № 5. Завышенные цены

Как правило, сетевые компании продают обычные товары. Это косметика, бытовая химия, биологически активные добавки. Как правило, им приписывают магические потребительские свойства. Поэтому цена на простую тряпку из микрофибры или обычный протеиновый коктейль может быть завышена в 3 - 5 раз, по сравнению с аналогами, которые можно найти в обычном магазине. Для сравнения, в легальной MLM-компании товары обычно продают по ценам, близким к рыночным.

- В интернете очень много разоблачений с разбором подобной продукции. Как правило, себестоимость товара оказывалась 10 рублей, потребительские свойства ничем не отличались, а наценка объяснялась только тем, что все деньги уходили на оплату комиссионных всем участникам сетевой структуры, - объясняет Игорь Колпаков.

Cетевые компании продают обычные товары, которым приписывают эксклюзивные свойства. Фото: Shutterstock

Признак № 6. Работа с возражениями

Это дешевый психологический трюк. Сетевики знают, что имидж у их деятельности в обществе негативный. Поэтому велик риск, что знакомые и родственники новоявленного партнера начнут отговаривать его от участия в сомнительной схеме. Поэтому на все есть свои заготовки. «Муж начнет отговаривать? Да он просто боится, что ты станешь зарабатывать больше его и станешь независимой!» «Родители будут против? Они просто не понимают современных реалий. Докажи им, что сможешь добиться большего, чем работать всю жизнь на заводе!»

Если вы слышите в свой адрес такие фразы, значит рациональные доводы у желающих вовлечь вас в очередную пирамиду закончились. Или их просто нет.

КСТАТИ

Куда же без бизнес-тренингов?!

Сетевой бизнес все больше уходит в интернет. А некоторые наловчились продавать не традиционные товары, а воздух. Точнее курсы личностного роста. Сначала «стремящихся к успешному успеху» привлекают очередным курсом, который поможет «кардинально изменить жизнь» и «стать счастливым». Естественно, цена бесценных знаний получается заоблачная. И тут начинающему сомневаться слушателю предлагают взаимовыгодное решение - стать партнером. Мол, нужно оплатить курс, но все затраты вернут, если привести с собой пятерых человек, которые тоже его купят. Если привести больше, то можно еще и заработать. Все это подается под соусом пассивного дохода и самосовершенствования.

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