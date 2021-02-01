На Мадагаскаре обнаружен нано-хамелеон

Самая мелкая в мире рептилия - нано-хамелеон. Размер - с ноготок.

Почти 10 лет самой маленькой рептилией на Земле считался хамелеон, обнаруженный на Мадагаскаре в 2012 году. Малютку отловили и сфотографировали американские ученые из Университета Сан Диего (San Diego State University). Назвали Brookesia micra - сообразно размерам.

Недавно там же на Мадагаскаре «промышляли» немецкие герпетологи из Баварской государственной зоологической коллекции (Bavarian State Collection of Zoology in Munich), которые уверяют: рептилия, попавшаяся им, еще мельче. Представляет близкий, но все немного другой вид. Brookesia nana – так назвали, опять же сообразно размерам, ранее неизвестный вид хамелеона.

Нано-хамелионы: А, В,С - самцы, D и E - самки.

Немцы рассмотрели самца и самочку. Длина самочки от кончика морды до клоаки 19,2 миллиметра, до кончика хвоста – 28,9 миллиметров. Самец меньше: без хвоста 13,5, с хвостом – 21,6 миллиметра. Похоже, что Brookesia nana – самые мелкие хамелеоны на Земле. А стало быть, и самые мелкие рептилии. О чем ученые сообщили в журнале Scientific Reports, на который ссылается портал ScienceAlert.

Герпетологов впечатлили гениталии малюток, о которых они не преминули рассказать в научной публикации. И даже продемонстрировали. У самцов – по два пениса. Длина тех, что удалось измерить, составляла 2,5 миллиметра. Каждого. Это 18, 5 процентов от длины тела, если считать без хвоста. В пересчете на человеческие пропорции, габариты репродуктивного органа достигали бы почти 33 сантиметров – при среднем мужском росте в 175 сантиметров. Внушительно.

У малютки непомерно большое мужское достоинство - двухствольное.

И ДРУГАЯ МЕЛОЧЬ

Микро-лягушка

Хемелеон Brookesia nana не самое мелкое существо. Есть и мельче - лягушка Paedophryne amauensis. Размер взрослой особи составляет всего 7,7 миллиметра. Она легко умещается на монетке в 10 центов. Словно на обеденном столе.

Крохотулю отловили еще в 2009 году в Папуа-Новой Гвинее. Она попалась исследователям из Университета Луизианы (Louisiana State University in Baton Rouge).

Самая мелкая лягушка.

Микроскопические лягушки, как сообщают «ловцы», живут во влажном мху и в опавшей листве. Искать их не обязательно с лупой. Можно и по звуку - самцы довольно громко цокают, призывая самок.

Мини-рыбка

Чуть крупнее лягушечки – на какие-то доли миллиметра - рыбка Paedocypris progenetica, обитающая на Суматре. Её длина - 7,9 миллиметра. До 2012 года рыбку считали самым мелким позвоночным. Пока не поймали микро-лягушку.

Рыбка, которая долгое время держала рекорд микроскопичности.

Не змея, а червяк какой-то

Самая маленькая в мире змея Leptotyphlops carlae была поймана в 2008 году. Размером она с макаронину. Или с детеныша дождевого червяка. Обитает на одном из островов Карибского моря. Питается термитами. Размножается не так, как все змеи, откладывая множество яиц. Макаронина откладывает одно - очень большое яйцо. В результате на свет появляется относительно крупный детеныш - в половину самки.

Обнаружил малютку доктор Блэр Хеджес (Blair Hedges) из университета Пенсильвании (Penn State University).

Змея, похожая на макаронину: мельче змей нет.

Мохнатый мальчик-с пальчик – почти что «снежный человек»

Самое мелкое на Земле млекопитающее ученые обнаружили более 40 лет назад. Оно - из рода мышей, точнее - землероек. Зовется этрусская бурозубка или этрусская мышь (Suncus etruscus). Млекопитающих мельче с тех пор не ловили.

Долгое время ученые не верили, что такая кроха вообще может существовать. Считалось, что теплокровное животное не должно весить меньше 2 граммов. Иначе ему не наладить необходимый для выживания обмен веществ.

Поисками живой бурозубки занимались лишь те, кто верил в «снежных людей», русалок, гномиков и других нереальных существ. То есть, криптозоологи. У них был скелет малютки, найденный кем-то из итальянцев 180 лет назад в гнезде совы. И по которому можно было судить, что бурозубка весит меньше положенных наукой 2 граммов.

Живую этрусскую мышь в 70-е годы прошлого века впервые отловила на острове Сардиния немка Адельгейда Хорте из Университета в Бонне.

Самое мелкое млекопитающее.

Длина бурозубки - от 1,5 до 2,2 сантиметра – меньше мизинца. Для поддержания жизни она вынуждена есть почти непрерывно, потребляя более 5 граммов пищи в день. Это в два-три раза больше собственного веса. Детеныши рождаются весом в 0,2 грамма.

Сердечко этрусской мыши бьется с частотой 1300 ударов в минуту.