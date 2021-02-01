В «бан» за инакомыслие: как Семену Слепакову устроили травлю

Семен Слепаков. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

«Тусовочка» считала его своим. Ждала каждую его новую песню как очередной политический манифест - а ну, как он в снова «продернет» российского чиновника, или акционера Газпрома? Семен Слепаков талантливо и с юмором изобличал российскую действительность, с иронией и без злобного злорадства показывая все ее многообразие. Но пока юморист высмеивал политических оппонентов «людей со светлыми лицами», он был любим и почитаем оппозиционной публикой. А как только посмел высказаться по поводу протестных акций, на которые из каждого утюга зазывали детей, оказалось, что певец не имеет права на собственное мнение. Отличное от мнения «тусовочки».

На «прикольный» митинг

Звали ребятню -

Детки, приходите

Прогонять гэбню!

Это будет весело!

Это будет класс!

Может, даже месиво

Сделают из вас!..

Стихотворение о борьбе добра со злом, в которой первое вдруг показало свое звериное нутро, устроив уличные бои с полицией, не нашло отклика у ранее благодарной публики.

«Я надеюсь, вся твоя семья сдохнет, мразь ушастая», «Начинай оглядываться!», «Гори на земле, а не в аду» - это самые невинные отклики от вчерашних поклонников творчества Слепакова, как из прорвавшей трубы хлынувшие в соцсети юмориста.

Слепаков показал скриншоты сообщений от незнакомцев.

«Чувствую себя как хирург, который вскрыл огромный гнойник», - оценил юморист литературную критику. Хотя нетерпимость к чужому мнению он мог заметить и раньше. И даже сложить о ней песню. Потому что ненависть к инакомыслию, которую питают поборники свободы слова и демократии, - уже притча во языцех.

Поставил под сомнение оппозиционные «догматы»? Продался Кремлю! Дал интервью федеральному каналу? Пропагандист. Попросил очередного фюрера оппозиции пояснить его политическую программу? Провокатор! Написал стих о том, как «революционеры» повредили глаз водителю машины ФСБ с номерами серии АМР? Цепной пес чекистского режима!

В Фейсбуке у кого-то прочитал сентенцию о том, что нельзя всех мерить одним мерилом. Маргиналы дескать есть в любом обществе, и по ним нельзя судить о средней температуре по больнице. Еще как можно, потому что вся эта вакханалия, которая на деле является ни чем иным, как травлей, запущена ЛОМами - лидерами оппозиционного мнения. Именно медийные лица задают тон борьбы с инакомыслием.

Юлия Навальная: «Какой Семен молодец, упорный. Не оставляет надежду стать акционером ОАО «Газпром».

Соратник Навального Леонид Волков: «Кремлевский темник в стихах - это все равно кремлевский темник».

Экс-пресс-секретарь Навального Анна Ведута: «Семен, тебя бы не убили, если бы ты промолчал. Никакие деньги этого не стоят».

Александр Невзоров: «Печальный выбор Слепакова и части российской элиты. Меню державных людоедов».

«Тусовочка» не простила Слепакову «измены», И вычеркнула его из списков «людей с хорошими лицами». В этой среде не приветствуется отличное от «линии партии» мнение, а за любое отступление от нее - «бан». Так, видимо, будет и в «прекрасной России будущего», которую нам обещает построить эта секта.

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