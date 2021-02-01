На США обрушилась снежная буря: самые впечатляющие фото последствий стихии

На США обрушилась снежная буря: фото, видео Фото: REUTERS

На Соединенные Штаты сегодня обрушился сильный шторм со снегопадом и порывистым ветром. По информации американской национальной метеорологической службы, в понедельник, 1 февраля, в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Коннектикуте прогнозируются снегопад и сильный ветер с порывами от 55 до 80 километров в час.

На Соединенные Штаты сегодня обрушился сильный шторм со снегопадом и порывистым ветром. Фото: REUTERS

Жителей Нью-Йорка уже предупредили об опасности на автомобильных дорогах из-за непогоды, а также о риске падения деревьев и отключения электроэнергии из-за сильного ветра и снежной бури, пишет издание New York Post.

По информации американской национальной метеорологической службы, в понедельник, 1 февраля, в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Коннектикуте прогнозируются снегопад и сильный ветер с порывами от 55 до 80 километров в час. Фото: REUTERS

Мэр города Билл де Блазио объявил чрезвычайное положение и призвал горожан оставаться в своих домах. По прогнозам синоптиков, в мегаполисе и ближайших населенных пунктах ожидаются обильный снегопад, сильный ветер и ограниченная видимость на дорогах, а высота снежного покрова может достичь полуметра - рекордного показателя за последние пять лет.

Сообщается также, что шторм вынудил нового президента США Джозефа Байдена отложить визит в Госдепартамент. Фото: REUTERS

Из-за бури большая часть запланированных на сегодня авиационных рейсов из Нью-Йорка и его окрестностей решили отменить. Кроме того, поезда по железной дороге Лонг-Айленда будут ходить по расписанию выходных, то есть не так часто, как должны в понедельник.

Жителей Нью-Йорка уже предупредили об опасности на автомобильных дорогах из-за непогоды, а также о риске падения деревьев и отключения электроэнергии из-за сильного ветра и снежной бури Фото: REUTERS

Снежная буря и сильный ветер начались в Калифорнии в минувшую субботу, после чего снегопад обрушился на Чикаго и долину Огайо, а теперь достиг Нью-Йорка. Сообщается также, что шторм вынудил нового президента США Джозефа Байдена отложить визит в Госдепартамент.

Из-за бури большая часть запланированных на сегодня авиационных рейсов из Нью-Йорка и его окрестностей решили отменить. Фото: REUTERS