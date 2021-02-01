Адвокат рассказал, почему дело сестер Хачатурян снова вернули из суда на доследование

Мосгорсуд принял решение вернуть дело старших сестер Хачатурян на доследование. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Мосгорсуд принял решение вернуть дело старших сестер Хачатурян на доследование. Как сообщили в пресс-службе суда, об этом попросили родственники Михаила Хачатуряна - отца девушек, которого девушки зарезали спящим в июле 2018 года. Напомним, после задержания девушки (им было, соответственно, 17, 18 и 19 лет) сообщили, что отец в течение многих лет издевался над ними, избивал и домогался. Тем не менее, сестрам было предъявлено обвинение по статье «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

В Мосгорсуде дело против старших сестер Ангелины и Крестины (Марию признали невменяемой на момент совершения убийства и судят отдельно) должны были начать еще летом прошлого года. Однако за эти несколько месяцев по разным не удалось даже отобрать присяжных. И вот - дело возвращено в прокуратуру.

- Об этом просили и мы, и представители потерпевших, - объяснил «Комсомольской Правде» адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин. - Но, конечно, с разной мотивацией.

Адвокат напомнил, что возбужденное ранее уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна было спустя какое-то время закрыто - обвиняемый умер.

- Однако было бы странным судить девушек, пока следствие никак не оценило действия самого Михаила Хачатуряна. Действительно ли он делал те вещи, о которых говорят сестры, или полностью невиновен. В итоге суд согласился с тем, что сначала нужно провести расследование именно по действиям Михаила, а лишь затем судить его дочерей.

Параллельно потерпевшие попросили вновь возбудить уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна. Родные Михаила рассчитывают, что после расследования мужчина будет реабилитирован.

Во вторник, 2 февраля, в Бутырском суде должно состояться очередное заседание по делу Марии Хачатурян. Вероятно, там будет принято такое же решение, что накануне в Мосгорсуде - дело также снова перенаправят в прокуратуру.

- Мы надеемся, что после расследования статью уголовного дела в отношении девушек переквалифицируют, - продолжает Алексей Паршин. - В ходе следствия установлено, что был причинен тяжкий вред их здоровью. Психолого-психиатрическая экспертиза выявила ряд расстройств, которые были получены в результате действий их отца. Может быть дело в отношении них будет вообще прекращено.

- Сколько времени может занять доследование?

- С учетом того, что вся основная доказательная база ранее уже была собрана, все были допрошены, - несколько месяцев, - сказал адвокат Паршин.