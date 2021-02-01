В новом клипе Земфиры «Злой человек» Рената Литвинова две минуты едет в машине под хлопьями снега и курит

Рената Литвинова в новом клипе Земфиры. Фото: Youtube

Похоже, З. + Р. Решили приступили к фазе активной медийной бомбардировки в преддверии своих премьер. Сначала Рената Литвинова призналась в инстаграме, что ее подруга Земфира записала, свела и готова выпускать седьмой по счету альбом. Потом сама рокерша сделала репост этой записи у себя на страничке.

А 1 февраля вышел клип на трек «Злой человек», ставший саундтреком к новой картине Литвиновой «Северный ветер», что планируется к показу на большие экраны 6 февраля.

В нем фигурирует только Рената Литвинова — актриса несется в машине, которую заметает снегом, и курит сигарету (снято, очевидно, в павильоне). Причем сигарета заканчивается уже на первых секундах, но потом продолжает и продолжает «регенерироваться» на радость хозяйке.

Стилистически и с точки зрения приглушенной цветокоррекции основной план больше всего похож на кадры из фильма «Город грехов». Разве что в фильме Литвиновой, где «Злой человек» — часть саундтрека, присутствуют более холодные оттенки тонов. Не зря он называется «Северный ветер» и посвящен периоду матриархата.

Текст песни выглядит так, как и должна выглядеть основная тема фильма — монотонный речитатив, состоящий всего из трех разных фраз: «я — злой человек», «я — твой человек», «смотри на меня, падает снег». И даже в этой аскетичной композиции есть нечто завораживающее: снег, дворники, луна, Рената, сигарета и магнетический голос Земфиры.

Пока ролик набрал чуть более 60 тысяч просмотров в Youtube и занимает 15 место на вкладках «В тренде».