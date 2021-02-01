Семеро человек уже скончались: После вакцинации постояльцев в доме престарелых в Испании случилась вспышка ковида

Во время вакцинации препаратом от Pfizer в испанской поликлинике. Фото: REUTERS

В доме престарелых, расположенном в испанском городке Лагартера, зафиксирована вспышка коронавируса. Болезнь обнаружили у всех пожилых постояльцев учреждения, семеро из них уже погибли. При этом все они были привиты вакциной Pfizer.

- 13 января персонал и постояльцы получили первую дозу вакцины Pfizer. Через 6 дней начали появляться первые симптомы коронавируса, - приводит слова директора дома престарелых издание La Vanguardia.

Местные власти знали о вспышке, следили за ситуацией, и 21 января решили закрыть дом престарелых на карантин. Все старики оказались заперты в своих комнатах. У них взяли анализы, и оказалось, что заражены абсолютно все постояльцы дома престарелых. Некоторые сотрудники также оказались больны.

По информации руководства учреждения, вторую дозу вакцины сотрудники и постояльцы должны были получить 3 февраля.

По данным портала Our World in Data, который собирает и анализирует информацию со всего мира, на настоящий момент в Испании привито 3,1% населения — больше чем, например, во Франции или Германии. Народ настолько активно записывается на вакцинацию, что в Мадриде даже вынуждены были приостановить этот процесс: не хватает ампул с вакциной. Пожилые люди, которые входят в группу повышенного риска, получили препарат одними из первых.