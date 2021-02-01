«Переговоры велись несколько последних лет» Егор Крид впервые стал наставником шоу «Голос.Дети»

Наставниками нового сезона "Голос.Дети" станут Василий Вакуленко, Егор Крид и Светлана Лобода. Фото: Максим ЛИ

Итак, страсти по обсуждению дочери ведущего Первого канала Романа Будникова, которая участвовала в шоу «Голос-9», поутихли. А это значит, что пришло время детского «Голоса» — чуть менее стабильного поставщика скандалов.

Восьмой сезон проекта уже на носу. Кастинги в павильонах «Мосфильма» проведены. Участников слепых прослушиваний свели в большой список. Дело за малым — наставники. А судьи кто?

В этом году в красные кресла самые хайповые арбитры.

Суперзвезда, как она сама себя про себя поет, Светлана Лобода — именно в команде этой артистки победу в шоу «Голос.Дети-6» одержала Микелла Абрамова. Все помнят, чем это закончилось.

Светлана Лобода на проекте "Голос. Дети". Фото: Первый канал

Рэпер Баста (Василий Вакуленко), собирающий тысячи поющих людей на стадионах и тысячи хейтеров в инстаграме — именно в его команде пела Александра Будникова, ставшая самой обсуждаемой фигурой проекта «Голос-9».

— «Голос Дети» – каждый раз испытание для меня на эмоциональном уровне, — подчеркивает Василий. — Те, кто побывал в креслах наставников знают, о чем я говорю. С другой стороны, я очень рад своему участию в проекте с детьми – это заряд самой положительной энергетики и настоящая искренность.

И — барабанная дробь!— дебютирует в детской версии шоу Егор Крид. 26-летний парень сам похож на 14-летнего подростка, которому в пору пробовать силы в телешоу, а не воспитывать юные таланты. Но опыт есть опыт. Егор тоже суперзвезда, а значит заслужил право поучать.

Почему Крид не появился в «Голосе» раньше? Он прозрачно намекнул, что были сдерживающие факторы. Вероятно, лейбл Black Star, с которым у рэпера был жесткий контракт, никак не мог выторговать музыканту необходимые условия для съемок на Первом канале.

- На протяжении последних лет велись переговоры по поводу моего участия в проекте «Голос.Дети» в качестве музыкального наставника, но различные обстоятельства не давали этому случиться, - признался Крид. - И вот момент настал. Буду рад поделиться своим опытом с участниками, а с кем-то, возможно, продолжу сотрудничество и после.