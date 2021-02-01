Владимир Путин о Ельцине: Что отличало Бориса Николаевича? Он никогда не боялся брать на себя ответственность

Президент РФ Владимир Путин после возложения цветов к могиле Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

...В понедельник, 1 февраля, уже вечером, когда стемнело, на Новодевичье кладбище, где похоронен первый Президент России, приехал Владимир Путин.

Он возложил цветы к могиле Бориса Николаевича, несколько минут молча постоял...

Затем Путин подошёл к могиле, где в этот понедельник был похоронен народный артист СССР Василий Лановой. И здесь в руках у президента были живые цветы, которые он принёс великому актеру, с которым был хорошо знаком.

Чуть позже было распространено видео - заявление главы государства о первом президенте.

Владимир Путин:

-...Что отличало Бориса Николаевича? Он никогда не боялся брать на себя ответственность. Конечно, в такие периоды истории всегда есть возможность критически посмотреть на те или иные решения.

Владимир Путин у могилы первого президента России Бориса Ельцина. Фото: REUTERS

Задним числом мы все умны. А вот когда события накатываются, как снежный ком, это - совсем другая ситуация.

Борис Николаевич никогда не уклонялся от ответственности, которая была возложена на его плечи судьбой или Господом.

Конечно, страна должна помнить о таких людях, и я помню об этом и никогда не забуду....

В этот же день, как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин собирался позвонить Наине Иосифовне Ельциной. (На момент публикации этого материала такой звонок наверняка уже состоялся.)

...А в полдень на Новодевичьем кладбище побывали Наина Иосифовна Ельцина, близкие Бориса Николаевича, его друзья, соратники.

Как рассказал «Комсомольской Правде» шеф протокола первого Президента России Владимир Шевченко, традиционную в такие дни поездку семьи Ельцина в Екатеринбург пришлось отменить - из-за пандемии. На малой родине Бориса Николаевича мемориальные мероприятия, посвящённые его памяти, проходят так же торжественно...

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