Анекдот: Быть пессимистом потрясающе. Я всегда или прав, или приятно удивлен

- Привет, Серега, что-то тебя давно не видать...
- А я сейчас в Эмиратах живу, устроился у местного шейха завгаром.
- Представляю, какой у шейха автопарк...
- При чем тут автопарк? Я гаремом заведую.
* * *
- Рабинович, приведите пример нездорового цинизма.
- Поздравление с Новым годом на обороте квитанции за подорожавшие услуги ЖКХ…
* * *
Самое сложное при разрыве отношений вашей знакомой пары - понять, как они поделили друзей и кому достались конкретно вы.
* * *
Пора бы уже в нашей стране по аналогии с понятиями «майонезный продукт», «сырный продукт» ввести понятие «кинопродукт». Люди заранее должны знать, за что платят: за натуральное кино или за его заменитель.
* * *
Частный детектив показывает даме фотографии ее мужа с любовницей. Женщина:
- Распечатайте мне вот эту, на памятник!
* * *
Один родитель, когда его спросили, что он может сделать для школы, сказал: «Возбудить уголовное дело!»
Следующие 11 лет администрация не беспокоила его просьбами о материальной помощи.
* * *
Прыгать с парашютом совсем не страшно. Открываешь дверь в самолете, а там Gооglе Марs. Ты же не боишься Gооglе Марs?
* * *
Однажды Семен Маркович вернулся с работы пораньше и увидел, как Роза выкладывает из двух больших пакетов кучу новых шмоток.
- Шо это, Роза? Ты же говорила, у нас уже нет денег даже на пожрать?!
- Сема, не волнуйся, это не на те деньги, которых у нас нет!
* * *
Дороги в городе были настолько плохими, что когда врачи скорой говорили: «Мы его потеряли!» - водитель разворачивался и ехал искать пациента.
* * *
- Слушай, я кроссворд разгадываю: «Человек, который обязан отдавать все деньги другому человеку, получая взамен еду». Это кто?
- Раб.
- Я тоже думаю, что раб, а жена написала: «муж».
* * *
Два альпиниста из последних сил добираются до вершины, садятся передохнуть.
Один спрашивает у другого:
- Ну как у тебя там с обменом квартиры?
- Да я отказался. Что я, дурак - на пятый этаж без лифта?!