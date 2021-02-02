Анекдот: Быть пессимистом потрясающе. Я всегда или прав, или приятно удивлен

- Привет, Серега, что-то тебя давно не видать...

- А я сейчас в Эмиратах живу, устроился у местного шейха завгаром.

- Представляю, какой у шейха автопарк...

- При чем тут автопарк? Я гаремом заведую.

* * *

- Рабинович, приведите пример нездорового цинизма.

- Поздравление с Новым годом на обороте квитанции за подорожавшие услуги ЖКХ…

* * *

Самое сложное при разрыве отношений вашей знакомой пары - понять, как они поделили друзей и кому достались конкретно вы.

* * *

Пора бы уже в нашей стране по аналогии с понятиями «майонезный продукт», «сырный продукт» ввести понятие «кинопродукт». Люди заранее должны знать, за что платят: за натуральное кино или за его заменитель.

* * *

Частный детектив показывает даме фотографии ее мужа с любовницей. Женщина:

- Распечатайте мне вот эту, на памятник!

* * *

Один родитель, когда его спросили, что он может сделать для школы, сказал: «Возбудить уголовное дело!»

Следующие 11 лет администрация не беспокоила его просьбами о материальной помощи.

* * *

Прыгать с парашютом совсем не страшно. Открываешь дверь в самолете, а там Gооglе Марs. Ты же не боишься Gооglе Марs?

* * *

Однажды Семен Маркович вернулся с работы пораньше и увидел, как Роза выкладывает из двух больших пакетов кучу новых шмоток.

- Шо это, Роза? Ты же говорила, у нас уже нет денег даже на пожрать?!

- Сема, не волнуйся, это не на те деньги, которых у нас нет!

* * *

Дороги в городе были настолько плохими, что когда врачи скорой говорили: «Мы его потеряли!» - водитель разворачивался и ехал искать пациента.

* * *

- Слушай, я кроссворд разгадываю: «Человек, который обязан отдавать все деньги другому человеку, получая взамен еду». Это кто?

- Раб.

- Я тоже думаю, что раб, а жена написала: «муж».

* * *

Два альпиниста из последних сил добираются до вершины, садятся передохнуть.

Один спрашивает у другого:

- Ну как у тебя там с обменом квартиры?

- Да я отказался. Что я, дурак - на пятый этаж без лифта?!