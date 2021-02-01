Илон Маск вживил в мозг обезьяны чип, чтобы рубиться в компьютерные игры

Илон Маск и робот-хирург проекта Neuralink. Фото: Youtube

Илан Маск никогда не лез за словом в карман. А совсем недавно ему предоставилась возможность выступить в качестве пользователя новой социальной сети Clubhouse. Эта соцсеть основана на голосовом общении. Обмен картинками, видео и текстом не предусмотрен. Сейчас Clubhouse только раскручивается и его создатели разослали 5000 персональных приглашений известным людям, с хорошо подвешенным языком, которые способны собрать большую аудиторию. Одной из приглашенных знаменитостей оказался Илон Маск. Как любитель всего футуристичного, он не устоял перед соблазном выступить на новой площадке перед аудиторией в несколько тысяч пользователей.

“Крестный отец” частной космонавтики затронул несколько тем. Он говорил про экспедицию на Марс, которую планируется осуществить через пять с половиной лет. Заявил, что верит в перспективы биткойна и других криптовалют, а также объяснил почему его дети получают образование в основном на YouTube и Reddit (потому что интернет - это лучший учитель!). Но больше всего публику заинтриговала та часть выступления Маска, где он говорил о новых экспериментах в рамках проекта Neuralink. Напомним, что этот стартап занимается разработкой интерфейса “мозг-компьютер” и в августе прошлого года Илон демонстрировал свинью Гертруду, в мозг которой был вживлен специально разработанный чип.

- Теперь у нас есть обезьяна, в череп которой имплантирован чип с крошечными электродами, она способна играть в компьютерные игры используя силу своего интеллекта, - объявил Маск. - Этот имплант совершенно не заметен и наша шимпанзе совсем не похожа на жертву эксперимента - наоборот, она является самой счастливой обезьяной, потому что мы создали для нее самые лучшие апартаменты для приматов в мире. Мы хотим научить обезьян силой мысли играть в интеллектуальный пинг-понг. Видео о результатах нашего эксперимента мы готовы показать примерно через месяц. Это будет круто!

Маск держит в руках образец чипа, который уже был успешно внедрен свинье летом 2020 г. Фото: Youtube

Мы совсем не так представляли себе процесс превращения обезьяны в человека. Фридрих Энгельс убеждал нас, что труд, сыграл в этом ключевую роль. А не компьютерные игры. Впрочем, Илон Маск вложил в проект Neuralink 100 миллионов долларов совсем не для того, чтобы по второму кругу запустить процесс эволюции. Мозговые импланты в ближайшей перспективе должны помочь вернуться к активной жизни людям с тяжелыми травмами головного мозга и позвоночника. Они смогут силой мысли управлять смартфоном, компьютером или любым другим электронным устройством. Это здорово облегчит жизнь людей парализованных, например, после инсульта или ДТП. Или жертв бокового амиотрофического склероза - болезни Стивена Хокинга.

Такие проекты разрабатываются и в других странах. Например в России создана коммуникационная система “Нейрочат”, она позволяет силой мысли набирать текст на экране компьютера, общаться в соцсетях, пользоваться интернет-сервисами. Правда, отечественные разработчики используют неинвазивные технологии - то есть без внедрения чипов в организм. В этом случае сигналы мозга считывает нейрогарнитура в виде шлема, которая надевается на голову. Предполагается, что “нейронное кружево” Илона Маса, установленное непосредственно в черепную коробку, обеспечит более полный контакт мозга и компьютерного железа.