«10-20 млн долларов в год»: в сеть попало видео, на котором соратник Навального просит денег у британского дипломата

Кадр из видео встречи Петра Ашуркова с британским дипломатом.

На видео из одного из столичных ресторанов несложно разглядеть одного из руководителей Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, который ведет оживленную беседу с представителем британского посольства. Запись опубликовал телеканал RT со ссылкой на ФСБ.

Тот факт, что российская оппозиция контактирует с иностранцами, не особо удивляет. Тот же ФБК с 2019 года включен в перечень иностранных агентов. Другое дело, что второй секретарь по политическим вопросам посольства Великобритании в РФ Джеймс Уильям Томас Форд нашими спецслужбами рассматривался как агент MI6. Опять же, не секрет, что под прикрытием дипломатических корочек в России действуют агенты иностранных спецслужб. Чтобы следить за ними и нужна контрразведка.

Так что встречу Форда с одним из руководителей ФБК соответствующие российские службы пропустить никак не могли.

- Если бы у нас было больше денег, в таком случае, мы расширили бы команду проекта. Если потратить здесь миллионов 10 или 20 долларов в год, можно увидеть совершенно новую картину. Когда на кону миллиарды, это не такие уж большие деньги, - явно рекламирует свои услуги Ашурков.

Он излагает британскому шпиону (или дипломату, если допустить крайнюю наивность навальниста) план оппозиции по приходу к власти: изощренная пропаганда, акции протеста, гражданские инициативы. Но главное другое. С народом потом можно будет как-нибудь дела уладить. Главное - договориться с элитами.

- Нам нужно, чтобы они поняли, что мы разумные люди, которые не станут рушить их бизнес и отбирать их имущество, - говорит Ашурков на записи.

Зашла во время обеда речь и о знаменитых «расследованиях» Навального и ФБК. Правда, то, что мы тут увидели, заставляет лишний раз усомниться: а кто реальный автор всех этих роликов?

- Иногда у нас нет прямых доказательств. Но уверен, у вас есть доступ к такой информации, которая для нас закрыта, - лебезит руководитель Фонда перед британцем.

Больше того, Ашурков практически прямым текстом говорит: фигурантами «расследований» могут стать те люди и организации, на которых укажет Лондон. ВТБ конкурирует с британскими банками? Оппозиция с радостью выльет на ВТБ ведро грязи. Только вот бы 10 или даже 20 миллионов долларов в год…

Кстати, с тех пор, когда было снято это видео, Владимир Ашурков успел переехать… в Великобританию, получив там политическое убежище. А недавно обратился к президенту США Джо Байдену со списком 35 граждан Российской Федерации, которых, по его мнению, хорошо бы подвергнуть санкциям за «отравление» Навального.