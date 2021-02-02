Вопрос дня: А вы прожили бы без интернета? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Игорь РЕМОРЕНКО, ректор Московского городского педагогического университета:

- Сегодня не прожить. Даже если предположить, что какая-то страна окажется в локализации, - она должна будет замещение создать. У Китая есть заместители Фейсбука и Твиттера. И число пользователей там сопоставимо с глобальными сетями, от которого они отгородились.

Михаил ВИШНЕВСКИЙ, миколог (специалист по грибам):

- Люди отвыкли пользоваться справочниками, а те хорошие, что есть - дороги. Интернет - это справочный виртуальный атлас, чтобы посмотреть, скажем, правильно или нет они гриб определили. Еще лет 5 назад было опасно в сети определять грибы. Но за несколько лет появились форумы, где знающие люди все поддерживают и корректируют. Интернет полезен - люди все активнее начнут ходить в леса. Я сам не сижу в соцсетях. Но Фейсбук - мой рабочий инструмент.

Семен ТАТАРНИКОВ, почетный член Московского общества охотников и рыболовов:

- Отключение интернета для меня будет существенно. Привык я к нему. На охоту собираешься - интернет в помощь. Узнать, какая в охотхозяйствах обстановка, какая температура, погода, что там со зверьем.

Эдуард РОССЕЛЬ, сенатор, бывший губернатор Свердловской области:

- Чем быстрее отключение станет реальной угрозой - тем быстрее мы сделаем свою, локальную систему. Нужна своя сеть. Я в интернете смотрю все новости. Пользуюсь им очень серьезно. Знаю, каким источникам можно доверять. И у меня такой опыт жизненный, что я сразу понимаю, где врут.

Михаил ШЛЯПНИКОВ, фермер и блогер:

- Была игра у нас несколько лет назад - мы уже готовились к отключению. И создавали запасной вариант - через короткие волны, через мобильную связь. Если припрет - общение восстановить можно. А в крестьянском деле мы защищены от внешних агрессивных факторов. Автономизация полезна, и кто об этом задумался уже вчера, тот молодец.

Максим АЛЕКСЕЕВ, читатель сайта KP.RU:

- Легко. Столько времени отнимает этот «наркотик». С новостями, правда, было бы хуже, но я бы просто оставил новостные ленты, фильмы и мультики для детей.