Неприкосновенный: засветившийся в деле Михаила Ефремова адвокат чудом избежал наказания

В деле Ефремова адвокат Виталий Бородин засветился не как непосредственный участник, а, скорее, как "эксперт" в ток-шоу. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Главная пострадавшая по громкому делу - гражданская жена погибшего Ирина Стерхова, которая прожила с ним более четверти века, последние несколько месяцев безуспешно борется за свои права. Сначала суд отказался признать ее потерпевшей: решающую роль в этом вопросе сыграло отсутствие штампа в паспорте и справка от участкового - в ней черным по белому было указано, что Стерхова никаких отношений с Сергеем Захаровым не имела, а просто сдавала приезжему курьеру койко-место в Москве. А теперь еще и адвокатское сообщество отказалось реагировать на обращение женщины.

Дело в том, что ту самую скандальную справку участковый, по его же признанию, написал по просьбе адвоката Виталия Бородина. В деле Ефремова он засветился не как непосредственный участник, а, скорее, как "эксперт" в ток-шоу: Бородин не раз выступал в "Пусть говорят" и других программах, комментируя перипетии уголовного процесса. Он сам признавался на камеру, что хотел представлять интересы Стерховой и очень даже ей сопереживал: как же, мол, так - "главную и единственную потерпевшую" футболят во всех инстанциях. А потом, получив справку о койко-месте и предав ее огласке, Бородин оперативно сменил позицию: ну зачем ему защищать даму, которая выдает себя за жену, а сама на деле является алчным арендатором?

- Она хотела получить 5 миллионов рублей от Ефремова единоразово и потом по 20 тысяч в месяц, - возмущался адвокат в федеральном телеэфире.

С той самой справкой давно все ясно: участковый признал, что написал ее вопреки показаниям соседей, по просьбе "земляка Бородина". Со службы за такой серьезный проступок полицейского уволили, но дальше дело не пошло: "заказчики" липовой справки, какими бы мотивами они не руководствовались, остались не при чем. Конечно, Ирину Стерхову такой вариант не устроил, и в ноябре прошлого года она отправила жалобу на адвоката в палату Северной Осетии, где он состоит. Почему республиканский адвокат ведет дела исключительно в столице, раз это противоречит нормативным актам, тоже большой вопрос для людей понимающих, но его в данном случае не разбирали.

Ирина Михайловна надеялась, что "защитника" если не лишат статуса (как, например, Пашава и Добровинского - последнего за куда меньшую оплошность), то хотя бы сделают выговор или еще как-то дисциплинарно накажут. Каково же было ее удивление, когда из палаты пришел ответ в духе "сама виновата". Если вкратце, заявительнице популярно объяснили: Бородин с ней договор не заключал, а значит, получая спорный документ, действовал не как адвокат. И это, мол, Стерховой неоднократно говорили, но она оказалась настолько непонятлива, что продолжила писать свои пасквили в надежде на возмездие. Итог: доводы жалобщицы несостоятельны, а в действиях Бородина никаких нарушений не выявлено...

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев и гражданская жена погибшего Сергея Захарова Ирина Стерхова у здания Пресненского суда, август 2020 г. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Этот ответ меня возмутил и оскорбил, - еле сдерживая слезы, призналась kp.ru Ирина Стерхова. - Мол, что за недалекая тетка здесь нам написывает жалобы? А ничего, что из-за происков этого Бородина, который очень хотел войти в дело ради пиара или других целей, я оказалась опозоренной на всю страну? Он целую неделю добивался того, чтобы стать моим адвокатом, катался со своей Рублевки в мои богом забытые Котельники. А в результате подложил мне такую свинью, облил грязью! Теперь все думают, что я алчная хапуга, которая жаждала получить миллионы за смерть Сережи.

Ответ адвокатской палаты республики Северная Осетия.

Ответ адвокатской палаты республики Северная Осетия.

Вдова недоумевает: того же Александра Добровинского лишили адвокатского статуса за невинную фразу, о том, что кто-то позвонил в его офис и предложил представлять интересы Ефремова. Так защитник якобы нарушил кодекс профессиональной этики и адвокатскую тайну. А для Бородина, получается, закон не писан?

- Я уж молчу о том, что его поступок аморален. Но как быть с законностью? На каком основании Бородин получил эту лживую справку? Если не было адвокатского запроса, значит, он незаконно занимался сбором персональных данных (ст. 137 УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни. - Ред.)? Разве это не вседозволенность? - задается резонными вопросами Стерхова. - Добровинского лишили статуса, хотя он никого не оскорбил. А здесь на меня вылили ушат помоев, и это осталось безнаказанным. Получается, что московских адвокатов судят по всей строгости, а адвокатам Северной Осетии можно все?

Теперь Ирина Стерхова намерена обжаловать неоднозначное решение республиканской палаты. Кроме того, не исключено и возбуждение уголовного дела о фальсификации документов и незаконного сбора данных о частной жизни и распространении ее в СМИ. На днях Люберецкий суд при поддержке городского прокурора постановил Следственный отдел принять заявление Стерховой о совершенном преступлении. "Комсомольская правда", в свою очередь, обратится за разъяснениями по поводу решениями палаты Северной Осетии в Федеральную палату адвокатов.

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