СК завершил расследование о самой большой взятке в России

2015 год. Член комитета Госдумы по земельным отношениям и строительству Вадим Белоусов во время "Правительственного часа" на пленарном заседании Государственной думы. Фото: Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

В суд передано дело против депутата ГосДумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова. По мнению ГУ СК, получить взятку в 3 миллиарда рублей ему помогала 78-летняя теща. И жена. Основные его подельники — экс-губернатор Челябинской области и бизнесмены-строители в бегах.

Народный избранник Вадим Белоусов находится по следствием с 2018 года. Все это время - под подпиской о не выезде. При этом он, что удивительно, до сих пор является фактически действующим депутатом. Правда лишенным неприкосновенности — запрос генпрокуратура об этом удовлетворили в 2018 году его коллеги по ГосДуме.

В чем суть дела — Белоусова обвиняют в том, что с 2011 по 2014 года он, будучи депутатом загсобрания Челябинской области, вошел в состав преступной группы. Кроме него в ней был действующий губернатор Михаил Юревич и теща Белоусова Маргарита Бутакова (в тот момент - главный бухгалтер челябинского ОАО «Первый хлебокомбинат» ). Крупные суммы денег — 10 000 000 рублей — ежемесячно им передавали два бизнесмена из дорожно-строительного холдинга «Южуралавтобан» Константин Овчинников и Алексей Башаев. За что? Естественно на покровительство в получении крупных госконтрактов на содержание и строительство дорог. По-русски говоря — откат 20 % от суммы контракта.

Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич. Фото ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац

Сами бизнесмены Овчинников и Башаев в свое время были фигурантами уголовного дела от растрате госденег. В процессе дачи показаний они и сообщили, что эти деньги были не похищены ими, а отданы в качестве взятки губернатору и депутату. Бизнесмены скрылись за границей. Так же как и экс-губернатор Михаил Юревич. В России остался один только Белоусов, он-то теперь и его 78-летняя теща и предстали сегодня перед Мосгорсудом.

В общей сложности по версии следствия за 3 года ими была получена преступным путем баснословная сумма в 3 миллиарда рублей. Теща, которая изначально обвинялась в посредничестве в передаче взятки (забирала наличность из ячейки), после все же была обвинена по той же статье, что и зять «Получение взятки в особо-крупном размере». Ей грозит немалый срок.

Обвиняемые свою вину отрицают. Да и у всех есть вопрос: если чисто математически умножить 10 миллионов на 36 месяцев (три года), то получится куда меньшая сумма, что 3 миллиарда.

Однако, дальнейшая судьба депутата и его родственницы - в руках суда.