Дзюба победил и коронавирус

Артем присоединился к «Зениту» в Дубае.

Конец прошлого года у Артема Дзюбы не задался. После того как в сеть утекло его интимное видео, футболиста вывели из состава сборной, а в «Зените» отняли капитанскую повязку. Спортсмен очень хотел оставить все проблемы в 2020-м, но вскоре после новогодних праздников стало известно, что Артем заболел коронавирусом и не полетел на первый сбор «Зенита».

Злопыхатели сразу постарались по соцсетям вычислить, где же бывал в последние дни Дзюба, где он мог подцепить заразу, в результате чего вновь подставил команду… Но подтверждений его «антисанитарного» маршрута найдено не было, и все затихло.

И вот похудевший форвард обратился к своим болельщикам в Инстаграме.

«Безумно счастлив вернуться в команду. Очень соскучился по ребятам, по футболу. Без футбола свою жизнь не представляю. По крайней мере сейчас - может быть, когда-то это и изменится... Нужно нагонять, наверстывать упущенное. Хотел бы всех поблагодарить за вашу поддержку, за ваши добрые слова, за вашу теплоту, потому что очень много людей писали, волновались... Я это очень ценю. Берегите себя, потому что болезнь непростая. И хочу поблагодарить всех врачей. Они действительно золотые люди», - сказал Дзюба на видео, а потом выставил их совместное фото с вратарем Луневым, который тоже только что переболел COVID-19.

Да, непросто быть футболистом № 1, когда все твои «вирусы» находятся под микроскопом…