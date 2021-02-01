"Операция, лучевая терапия, химиотерапии": как Анастасию Заворотнюк лечат от опухоли мозга

Актриса Анастасия Заворотнюк Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анастасия Заворотнюк более двух лет борется с онкологическим заболеванием. Не так давно старшая дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" заявила, что ее мама по-прежнему тяжело больна. Семья 49-летней актрисы, у которой диагностировали глиобластому, приняла решение лечить Заворотнюк в России. И этому есть объяснение.

После операции в Германии в 2019 году Анастасия Заворотнюк вернулась в Россию. В настоящее время именно российские специалисты занимаются лечением звезды.

"Основным методом лечения глибластомы является хирургический этап. Если есть техническая возможность удалить опухоль, то это необходимо делать. После чего проводится лучевая терапия на фоне лекарственной терапии. Уже после - химиотерапия еще несколькими циклами", - сообщил главный врач сети клиник экспертной онкологии "Евроонко" Андрей Пылев.

По его словам, лечение данного заболевания, как и всех онкозаболеваний, жестко регламентировано и понятно. "Но все равно данная опухоль остается одной из самых агрессивных. Случается возникновение рецидивных опухолей, которые также удаляются", - цитирует его Собеседник.Ru.

Онколог также объяснил, почему Заворотнюк предпочитает лечиться в России. "В нашей стране пациенты получают лечение на должном уровне, не уступающем зарубежному. У нас есть блестящие доктора. В России мы стараемся аккумулировать все самое лучшее, что накоплено в мире для лечения онкологических заболевании. Судя по всему, родные Анастасии Заворотнюк об этом знают, поэтому лечат ее здесь. К тому же лечение за рубежом на порядок дороже, чем в России", - добавил он.

Рассказал он и о том, почему актриса запустила болезнь. "К сожалению, долгое время это заболевание может протекать бессимптомно. Это все зависит от того, какие участки мозга поражены. Специфических анализов по выявлению глиобластомы нет. Диагноз ставят на основании жалоб пациентов. Если есть какая-то неврологическая симптоматика, нужно обращаться к неврологу. И уже после МРТ картина будет ясна. Данное заболевание само по себе редкое. Оно диагностируется у двух-трех человек на сто тысяч", - резюмировал врач-онколог.

Напомним, в августе 2020 года сайт kp.ru писал о том, что Анастасия Заворотнюк согласилась на эксперимент над собой. За несколько месяцев до этого стало известно, что актриса перенесла две операции, прошла химиотерапию и реабилитацию. Вероятно, эти этапы не возымели успеха. Потому семья согласилась, чтобы больную раком артистку начали лечить экспериментальной вакциной на основе иммунных клеток. Она изготовлена специально для нее. Родные звезды выбрали метод, предложенный врачами Санкт-Петербурга. "Это экспериментальная вакцина на основе иммунных клеток. Они распознают «чужаков» и обучают иммунную систему их атаковать. Ее изготовляют индивидуально для каждого больного", - рассказывал член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии Петр Чумаков. Однако он не стал раскрывать нюансов, как протекает лечение Заворотнюк. Родные не хотят афишировать. "Курс лечения может растянуться и два года продолжаться, если работает и рост опухоли затих", - отметил ученый.