Плоский живот и ноги-палочки: Похудевшая Королева занялась йогой на яхте в Майами

Наташа Королева с мужем Тарзаном отдыхают в Майами. Фото: Инстаграм.

Наташа Королева улетела в отпуск в США, где у нее есть собственная квартира на берегу океана в Майами. Наталья встречается с друзьями, загорает, и отдыхает в компании своего мужа Сергея Глушко.

В Инстаграме певица показала, как проводит время с приятелями. Знакомые пригласили артистку покататься на яхте по морю. Вдоволь налюбовавшись на виды города и встретившуюся им по пути стайку дельфинов, Наталья решила заняться йогой прямо на палубе. Певица, одетая в микротоп и розовые спортивные штаны, медитировала, подставив лицо солнцу и ветру. Видеороликом занятия Наташа поделилась на своей странице.

Наташа решила заняться медитацией на яхте. Фото: Инстаграм.

Поклонники обратили внимание на аппетитную фигуру звезды: пышные ягодицы при очень тонкой талии. Еще одно доказательство тому, что она теперь тростинка, появилось в сторис певицы. Королева сфотографировалась на яхте в ярких велосипедках и укороченной джинсовой куртке. Камера запечатлела ножки-палочки и плоский живот Натальи.

Певица продемонстрировала плоский живот и стройные ноги. Фото: Инстаграм.

Судя по всему, артистка за последние месяцы сильно похудела. Видимо, потерю веса спровоцировал скандал с изменой ее мужа. Плюс недавно Наталья побывала в Танзании, где она снималась в экзотическом проекте «Племя». Жизнь в первобытной деревне тоже не способствует набору лишних килограммов. В итоге, по всеобщему мнению, Наталья выглядит стройной и подтянутой как никогда.

Апартаменты в Майами Королева когда-то купила с легкой руки бывшего мужа Игоря Николаева. Певица владеет квартирой в многоэтажке, расположенной на второй пляжной линии. В апартаментах площадью 630 квадратных метров сейчас живет мама Королевой Людмила Порывай. Стоимость подобной квартиры риэлторы в Майами оценивают в 1,3 млн. долларов.

В квартире певицы в Майами живет ее мама Людмила Порывай. Фото: Инстаграм.

В Инстаграме Наталья поделилась еще одним роликом, позволяющим рассмотреть интерьер ее жилплощади. Квартира оформлена в светлых тонах и выглядит очень солнечной и просторной. В апартаментах есть балкон, с которого открывается вид на небоскребы Майами. Людмила Порывай по случаю приезда дочки наготовила блинов и беляшей и накрыла богатый стол.

- Какой стол! Какие беляши! Какой вид! Мама Люда на дегустации! — восхищенно произносит Королева в видеоролике, снимая накрытую родительницей роскошную "поляну".

В апартаментах есть балкон, с которого открывается вид на небоскребы Майами. Фото: Инстаграм.

Посиделки проходили сугубо в женской компании. Где в это время находился Тарзан, неизвестно. Впрочем, Королева не раз подчеркивала, что в их семье царит лад, и что она полностью доверяет мужу, несмотря на его прошлые измены.