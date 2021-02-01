«Роскошная хищница»: Пелагея в леопардовом бикини похвасталась потрясающей фигурой

Пелагея с дочкой отдыхают на Мальдивах. Фото: Инстаграм.

Пелагея, как и многие российские звезды, решила скоротать зиму на Мальдивах. Певица проводит отпуск на экзотическом острове в Индийском океане в компании дочки Таисии. Артистка загорает, плавает с маской, наблюдая за подводной жизнью кораллового рифа, и делится с поклонниками в Инстаграме яркими снимками тропической природы.

Артистка обзавелась золотистым загаром, который она продемонстрировала, сфотографировавшись в бикини. Купальник с леопардовым принтом отлично подчеркнул смуглую кожу звезды и ее женственные формы. Заодно Пелагея продемонстрировала большую татуировку на ноге. Поделилась артистка и совместными фото с дочкой. «Пелагея, у вас такая чудесная дочка и вас очень люблю!», «Ну какие красавицы! Пелагея, вы такая натуральная! Хоть кто-то на этой эстраде еще верен себе! Браво!», «Полечка, вы невероятно красивы! Фэмили-луки просто бомба!», - пишут поклонники в комментариях.

Певица сфотографировалась в леопардовом бикини. Фото: Инстаграм.

На Мальдивы Пелагея прилетела через Дубаи. Во время поездки ее дочка Тася отметила четырехлетие. Специально для именинницы сотрудники отеля приготовили несколько сюрпризов: украсили номер и сделали для девочки праздничный торт.

После возвращения в Россию Пелагею ждут трудные дни. Певица развелась с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным, и экс-супруги до сих пор делят имущество в суде. На февраль назначено очередное судебное заседание, на котором артистка и спортсмен вновь попытаются договориться и разделить все совместно нажитое по справедливости.

Напомним, в начале лета прошлого года супруги развелись после четырех лет семейной жизни. О том, что артистка и нападающий клуба КХЛ ЦСКА больше не живут вместе, стало известно в декабре 2019-го. Но документы на развод Пелагея подала только в конце мая. Про свой развод со спортсменом артистка предельно лаконично рассказала в Инстаграме, упомянув, что они с Иваном расстаются цивилизованно и сохраняют дружеские отношения. В браке Пелагея взяла фамилию мужа и решила оставить ее и после развода.

Пелагея отметила в поездке 4-летие дочки. Фото: Инстаграм.

Вскоре после расставания супругов у Ивана появилась другая женщина. Хоккеист и его новая возлюбленная Мария Гончар съехались и живут под одной крышей. Избранница Телегина родом из Нижневартовска, она дочь состоятельных родителей. При разделе имущества Пелагея сохранила за собой загородный дом, в котором она сейчас живет вместе с дочкой. Однако супруги никак не могут договориться по поводу московской квартиры и денежных активов.