Почему нельзя согласовать митинги, чтобы под раздачу не попадали невиновные?

Полиция на акциях протеста порой не отличает правых от виноватых Фото: Михаил ФРОЛОВ

Двоих моих знакомых вчера задержали на акциях протеста. Один там был осознанно - получил штраф (точнее не получил, еще будет суд но он уже дома). А второй ни на какие митинги не собирался, а просто приехал в центр по делам. Вышел из метро "Комсомольская" и привет - со вчера в ОВД, и только что получил 10 суток!

Все, кто собирается под этой колонкой написать (хорошо вас знаю), что "пусть докажет, что был там по делам", "врет, ходил на митинг". Слушайте, диванные судьи, вместо того чтобы писать тут, почитайте Конституцию, а после - уголовный и административный кодексы. Про презумпцию невиновности, что вообще-то органы должны доказать вину. Я видела два протокола этих товарищей из разных ОВД. Они как под копирку, оба.

Того, кому дали 10 суток я знаю ЛИЧНО. Он очень далек от политики и реально не мог пойти на митинг. А теперь вот загремел. И таких случайных немало.

Еще читаю, вон, в ленте - 14-летний парень шел С ГИТАРОЙ от репетитора. Забрали в ОВД. Маму таскают теперь по комиссиям по делам несовершеннолетних, все дела. Неужели не могли разобраться, что подросток не при чем, и отпустить?

Или вот еще, рассказывает мать студента, отправленного на 10 суток. «Мой сын просто шел по своим делам в месте, где никакой митинг не планировался. Был взят ОМОНом прямо в магазине. У него забрали все вещи, включая ингалятор от астмы. Продержали больше 12 часов. Лекарство привезли в отделение, ингалятор отказались брать, мол а вдруг там наркота (в новой упаковке из аптеки). Что еще должен сделать парень, победитель всероссийской олимпиады и студент одного из лучших вузов? Он был в магазине, куда зашли омоновцы и всех забрали. Причем в это время и в этом месте не планировалось ничего, никаких митингов. И потому возвращался уже после 16, его взяли прямо недалеко от дома. Сын что, и телепатом еще должен стать? Как он должен был понять, что ОМОН начнет всех разгонять, что будут ходить по другим улицам и в магазине задерживать. Чудно! Дивно! Они своими руками из ребенка сделали оппозиционера. Хотя сын вообще был против Навального и никакие фильмы не смотрел».

Еще одна коллега из другой газеты написала, что сегодня стала матерью политзаключенного. Ее 18-летного сына и его друга - оба они сидели на лавочке - просто подошли и забрали в автозак. Итог — 15 суток административного ареста.

Вопрос. Точнее два - за что? Почему эти акции протеста все время незаконны? Почему людям не дадут выйти и выпустить пар? Почему создают этот запретный, сладкий плод? И хватают всех с разбором и без разбора? К чему эти догонялки с ОМОНом, эти космонавты, который на фото и в жизни выглядят как иноземные существа с другой планеты? Неужели это повышает авторитет и укрепляет власть? Ну согласуйте митинг, организуйте порядок - кто протестовать налево. Кто по делам - направо. Так сложно что ли?

При этом органы правопорядка, которых на митингах огромное количество, постоянно жалуются на загруженность. На "висяки". Они годами томят в СИЗО подозреваемых, нарушая все сроки УПК, пока в час по чайной ложке расследуют их дела. Они вообще не рассматривают заявления об интернет-мошенниках и всех этих типа банковских обзвонах, которые уже тем временем успели обзвонить всю страну. И ловит опасных 18-летних преступников с лавочки наша с вами полиция, которая не желает разбираться в делах о домашнем насилии (я ЛИЧНО прошла через такое). Может этим вот заняться и таким образом укрепить свой авторитет и доверие людей ко всем структурам?

Короче, я негодую. Ни в чем не повинные люди уехали на 10 суток. А дома их ждут не только близкие, но и проблемы с работой и учебой по возвращению. Так вы отвернете от себя даже тех, кому по фигу на дворцы.