Вашингтон и Нью-Йорк завалило снегом

В течение всего понедельника Вашингтон и Нью-Йорк были завалены снегом, который шел не переставая
Фото: Алексей ОСИПОВ
На северо-восток США обрушились снегопады. В Нью-Йорке и Вашингтоне густой снег идет без перерыва, начиная с вечера воскресенья.
В понедельник столица США, Вашингтон и Нью-Йорк оказались практически парализованы: толщина снежного покрова достигала 30 см.
Фото: REUTERS
Если на севере штата Нью-Йорк снег в таких объемах – явление зимой привычное, то для одноименного города – редкий природный катаклизм.
В течение всего понедельника Вашингтон и Нью-Йорк были завалены снегом, который шел не переставая. Магазины, почтовые отделения, банки, кафе и рестораны были закрыты.
Жизнь на северо-востоке США замерла
Фото: Алексей ОСИПОВ
Общественный транспорт ходил с перебоями, десятки авиарейсов были задержаны.
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо лично сел за руль автомобиля и отправился из столицы штата, города Олбани в Город Большого Яблока, заявив, что не нарушает своего же призыва к населению оставаться дома и не пользоваться личным транспортом. По словам Куомо, он продолжал выполнять свои рабочие обязанности и намеревался лично следить за уборкой и вывозом снега с улиц.
Если на севере штата Нью-Йорк снег в таких объемах – явление зимой привычное, то для одноименного города – редкий природный катаклизм
Фото: REUTERS
Непогода изменила планы не только обычных американцев, но и самого президента страны. Джо Байден, обещавший представить в Госдепе внешнеполитическую доктрину своей администрации, был вынужден отменить встречу, поскольку никто из сотрудников департамента на работу не пришел.
В Нью-Йорке и Вашингтоне густой снег идет без перерыва, начиная с вечера воскресенья
Фото: Алексей ОСИПОВ
А вот пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки брифинг для прессы отменять не стала: журналисты преодолели снежные заносы и использовали возможность задать интересующие их вопросы, касавшиеся, в основном, внутриамериканской повестки дня.
Фото: REUTERS
Снег порадовал панд, обитающих в вашингтонском зоопарке. Соцсети заполнили комичные ролики, на которых увальни-панды проделывают уморительные трюки на снегу.
На северо-восток США обрушились снегопады
Фото: Алексей ОСИПОВ
Не обошлось и без печальной статистики: жертвами стихии стали, как минимум, 3 человека. Сообщается, что один погиб в результате ДТП, произошедшего на заснеженной трассе, еще один человек, заблудившийся в горах, погиб от переохлаждения, третья жертва погибла при пожаре, причиной которого стал неисправный электрокамин.
Фото: REUTERS
Ожидается, что сегодняшним утром тепература на Восточном побережье США повысится, и осадки прекратятся.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Псаки: Байден не будет обнародовать содержание письма, оставленного ему Трампом
Спустя полторы недели после инаугурации действующий президент США не изменил своего решения (подробности).