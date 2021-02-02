Вашингтон и Нью-Йорк завалило снегом

В течение всего понедельника Вашингтон и Нью-Йорк были завалены снегом, который шел не переставая Фото: Алексей ОСИПОВ

На северо-восток США обрушились снегопады. В Нью-Йорке и Вашингтоне густой снег идет без перерыва, начиная с вечера воскресенья.

В понедельник столица США, Вашингтон и Нью-Йорк оказались практически парализованы: толщина снежного покрова достигала 30 см.

Если на севере штата Нью-Йорк снег в таких объемах – явление зимой привычное, то для одноименного города – редкий природный катаклизм.

В течение всего понедельника Вашингтон и Нью-Йорк были завалены снегом, который шел не переставая. Магазины, почтовые отделения, банки, кафе и рестораны были закрыты.

Жизнь на северо-востоке США замерла Фото: Алексей ОСИПОВ

Общественный транспорт ходил с перебоями, десятки авиарейсов были задержаны.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо лично сел за руль автомобиля и отправился из столицы штата, города Олбани в Город Большого Яблока, заявив, что не нарушает своего же призыва к населению оставаться дома и не пользоваться личным транспортом. По словам Куомо, он продолжал выполнять свои рабочие обязанности и намеревался лично следить за уборкой и вывозом снега с улиц.

Непогода изменила планы не только обычных американцев, но и самого президента страны. Джо Байден, обещавший представить в Госдепе внешнеполитическую доктрину своей администрации, был вынужден отменить встречу, поскольку никто из сотрудников департамента на работу не пришел.

В Нью-Йорке и Вашингтоне густой снег идет без перерыва, начиная с вечера воскресенья Фото: Алексей ОСИПОВ

А вот пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки брифинг для прессы отменять не стала: журналисты преодолели снежные заносы и использовали возможность задать интересующие их вопросы, касавшиеся, в основном, внутриамериканской повестки дня.

Снег порадовал панд, обитающих в вашингтонском зоопарке. Соцсети заполнили комичные ролики, на которых увальни-панды проделывают уморительные трюки на снегу.

На северо-восток США обрушились снегопады Фото: Алексей ОСИПОВ

Не обошлось и без печальной статистики: жертвами стихии стали, как минимум, 3 человека. Сообщается, что один погиб в результате ДТП, произошедшего на заснеженной трассе, еще один человек, заблудившийся в горах, погиб от переохлаждения, третья жертва погибла при пожаре, причиной которого стал неисправный электрокамин.

Ожидается, что сегодняшним утром тепература на Восточном побережье США повысится, и осадки прекратятся.

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