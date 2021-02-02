Глава ВОЗ видит возможность обуздания пандемии

Тедрос Гебрейесус заявил о возможности контролировать уровень распространения COVID-19 Фото: REUTERS

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил о возможности контролировать уровень распространения COVID-19.

По его словам, надежду на победу над пандемией вселяет устойчивое снижение числа новых случаев заболевания во всем мире уже третью неделю подряд.

30 января исполнился ровно год с момента объявления чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. Выступая на пресс-брифинге, посвященном пандемии COVID-19, глава ВОЗ подвел краткие итоги года борьбы с коронавирусом и рассказал о целях и методах борьбы с опасной инфекцией.

В частности, Гебрейесус заявил, что вакцины, которые позволят справиться с пандемией, могут стать причиной роста социального неравенства, и призвал правительства стран, выпускающих столь нужные биопрепараты, обратить внимание на вакцинацию медиков и пожилых людей во всем мире.

– Когда горит целое село, горстка людей, в руках у которых оказались все огнетушители, вряд ли сможет уберечь свои дома от пламени. Если же огнетушитель имеется у каждого и люди действуют слаженно, огонь удастся потушить быстрее.

Также он обратился к гражданам с просьбой спокойно дожидаться своей очереди на вакцинацию, не создавать ажиотаж, и «во всеуслышание убеждать правительства своих стран делиться вакцинами».

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, число заболевших COVID-19 во всем мире вплотную приблизилось к 104 миллионам, а жертвами опасной инфекции стали более 2,2 миллиона человек. По информации агентства Bloomberg, свыше 101 миллиона человек в мире уже получили прививку от коронавируса.