В чем обвиняют Алексея Навального и что ему грозит

Замена испытательного срока на реальный — обычная практика для недисциплинированных заключенных Фото: REUTERS

2 февраля суд в Москве рассмотрит ходатайство Федеральной службы исполнения наказания об изменении меры пресечения Алексею Навальному. Ему грозит замена условно-исправительного срока на реальный.

В чем суть претензий ФСИН?

Дело в том, что до конца 2020 года Навальный пребывал на исправительном сроке по делу «Ив Роше» по статьям «мошенничество» и «отмывание». В 2008 году Алексей со своим родным братом Олегом через кипрский офшор создали фирму-прокладку, через которую косметической компании «Ив Роше Восток» предложили перевозку товаров по России. В то время брат Навального — Олег работал главой департамента внутренних почтовых отправлений филиала ФГУП «Почта России». По версии следствия, именно он убедил руководство «Ив Роше» использовать услуги транспортной фирмы, которая на деле была пустышкой. Никакого транспорта у нее не было! Перевозками занималась компания знакомого Навальных.

В итоге заказчик перечислил 55 миллионов рублей, из которых до перевозчика дошли только 31. А 19 миллионов, как утверждало обвинение, братья Навальные легализовали через фиктивные договоры аренды фирмами-однодневками помещений на родительской фабрике лозоплетения. Остальное - просто потратили на себя.

В декабре 2014 году суд приговорил Олега к 3,5 годам общего режима, а Алексея – на этот же срок, но… условно. Плюс 5 лет испытательного срока. Нарушишь – сядешь. Собственно, что и произошло. По условиям этого испытательного срока Навальный обязан был регулярно отмечаться в органах ФСИН. Но систематически этим пренебрегал – в 2020 году (еще до отравления!) он 6 раз не явился на регистрацию. А после лечения в Берлине, когда клиника «Шарите» заявила, что Навальный вполне здоров, ФСИН, вновь не дождавшись Алексея на регистрации, объявила его в розыск.

Именно поэтому оппозиционера и задержали в аэропорту Шереметьево 17 января, сразу по прилету в Москву.

Замена испытательного срока на реальный — обычная практика для недисциплинированных заключенных, не являющихся на регистрацию. Таких случаев в России — около 15 тысяч.

Что может грозить Навальному, если суд признает его виновным и заменит срок на реальный? До 3,5 лет колонии. То есть — тот самый срок, который он не отсидел по делу «Ив Роше».

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