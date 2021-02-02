Суд над Алексеем Навальным 2 февраля 2021 года: позиция прокуратуры Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральная прокуратура России поддерживает требование ФСИН к суду заменить наказание Алексею Навальному с условного на реальное. В ведомстве отметили, что такое изменение наказания обоснованно в связи с нарушениями, допущенными блогером.

Как уточнили в Генпрокуратуре, в декабре 2014 года Навальный был приговорен к 3 года 6 месяцев условного заключения с испытательным сроком 5 лет по делу о мошенничестве в отношении компаний «Многопрофильная процессинговая компания» и «Ив Роше». Согласно решению суда, блогер должен был не реже двух раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, однако в августе 2017 года в связи с неоднократным нарушением испытательный срок был продлен на год - до 29 декабря 2020 года.

При это в ведомстве отметили, что и в этот период блогер неоднократно не являлся на регистрацию в УИС, а также «совершил клевету, порочащую честь и достоинство» ветерана Великой Отечественной Войны.

«Такое противоправное поведение А.Навального явилось основанием для внесения в соответствии с ч. 3 ст. 74 УК РФ и ч. 4 ст. 190 УИК РФ Уголовно-исполнительной инспекцией в суд представления об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда. Данное представление признано законным и обоснованным», - говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Напомним, Навальный был задержан 17 января в аэропорту «Шереметьево» по прилету из Германии в Москву. Суд избрал мерой пресечения арест на 30 суток, до 15 февраля. Сегодня, 2 февраля, пройдет суд, где блогер проходит обвиняемым по делу о неоднократной неявке в УИС, а также клевете в отношении ветерана ВОВ.