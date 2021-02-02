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Конкурс студенческих идей NEXT5 поможет «Пятёрочке» изменить восприятие ритейла среди молодёжи

Конкурс студенческих идей по развитию имиджа работодателя - NEXT5 запустила торговая сеть «Пятёрочка». Будут отмечены самые лучшие проекты по изменению восприятия отрасли торговли как потенциального места работы среди молодёжной аудитории
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На развитие будущих идей победители получат гранты в размере 60 тысяч рублей.

Конкурс NEXT5 торговая сеть «Пятёрочка» проводит в рамках собственной программы работы с талантливой молодёжью, которая включает четыре ключевых направления. Здесь и оплачиваемые стажировки для студентов и выпускников в рознице, где за полгода можно дорасти до позиции директора магазина, и стажировки в офисе, вторую волну которых запустили в январе этого года. Кроме того, «Пятёрочка» регулярно проводит встречи топ-менеджмента торговой сети со студентами, организует интерактивные игры, конкурсы и кейс-чемпионаты… Благодаря программе, студенты узнают больше о big data, инновациях, digital маркетинге, agile подходе и других важных трендах современного ритейла.

И вот новый шанс! Если вы – студент 1-6 курсов разных факультетов российских государственных вузов, у тебя есть возможность принять участие в конкурсе студенческих идей NEXT5.И не важно, в каком регионе страны базируется твой вуз. Идеи и предложения должны быть направлены на позиционирование «Пятёрочки» как желаемого работодателя для молодых сотрудников.

«Перед нами стоит достаточно амбициозный вызов – наладить отношения с молодежью, заинтересовать новое поколение, изменить отношение к ритейлу в целом, сделать эту сферу популярной, показать, насколько масштабны ее перспективы, – отмечает начальник управления развития HR-бренда торговой сети «Пятёрочка» Наталья Белоусова. - Ритейл сегодня – это технологии, инновации и применение современных подходов в работе. Мы хотим выстроить продуктивный диалог с молодыми специалистами, готовы «слушать» и «слышать» их. Именно поэтому мы решили дать слово молодёжи и запустили конкурс по развитию HR бренда «Пятёрочки» с готовностью поддержать лучшие идеи. Кроме краудсорсинга идей, это поможет нам привлечь молодые талантливые кадры, что позитивно отразится на эффективности бизнеса в целом».

В конкурсе - шесть номинаций:

1. масштаб и амбиции компании,

2. забота о сотрудниках,

3. возможности для карьерного роста,

4. инновации и технологии,

5. сильная корпоративная культура,

6. обучение персонала.

Конкурс предполагает по одному призовому месту в каждой из шести номинаций. Все финалисты получат сертификат участника и памятные подарки, кроме того по итогам конкурса выйдет сборник работ, куда войдут отобранные жюри идеи. Победителей, занявших призовые места, ждет грант от «Пятёрочки» в размере 60 тысяч рублей, а также персональное менторство от экспертов компании (консультации, помощь по разным вопросам карьеры и т.д.). Самые лучшие студенческие идеи получат поддержку и возможность реализации в рамках торговой сети.

В состав компетентного жюри входят представители разных подразделений торговой сети. Оценивать идеи будут по пяти следующим критериям: новизна/оригинальность, диджитализация, охват, эффект (количественный и качественный), срок реализации. Из предложенных идей и предложений жюри отберет 30 наиболее перспективных. Но это еще не все. Следующим конкурсным этапом станет защита проекта. А ему, в свою очередь, будут предшествовать воркшоп по креативному мышлению и практикум по публичным выступлениям для подготовки участников к финальному туру.

Важный момент: проект может представить как один студент, так и группа единомышленников до трех человек. Главное, чтобы предложенная идея была направлена на изменение восприятия ритейла среди молодёжи.

Заявки на участие в конкурсе студенческих идей по развитию имиджа работодателя - NEXT5 принимаются до 21 февраля 2021 года. Все подробности для участников размещены на сайте проекта http://next5.ru/.

БИЗНЕС-ПРЕСС